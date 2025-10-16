Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 16 ottobre 2025  | aggiornato alle 13:03 | 115085 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

Orecchiette pugliesi baciate con cuore di ricotta di capra al vincotto

Un omaggio alla tradizione pugliese che incontra l’estro creativo contemporaneo dello Chef Domenico Zaccaria, membro della Nazionale Italiana Cuochi. La semplicità delle orecchiette si trasforma in un’esperienza dolce!

Tipologia Cucina: Contemporanea
Categoria: Dessert
Difficoltà: Media
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 75 minuti
Calorie: 900 kcal

16 ottobre 2025 | 10:30
Orecchiette pugliesi baciate con cuore di ricotta di capra al vincotto
Orecchiette pugliesi baciate con cuore di ricotta di capra al vincotto

Orecchiette pugliesi baciate con cuore di ricotta di capra al vincotto

Un omaggio alla tradizione pugliese che incontra l’estro creativo contemporaneo dello Chef Domenico Zaccaria, membro della Nazionale Italiana Cuochi. La semplicità delle orecchiette si trasforma in un’esperienza dolce!

Tipologia Cucina: Contemporanea
Categoria: Dessert
Difficoltà: Media
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 75 minuti
Calorie: 900 kcal
16 ottobre 2025 | 10:30
 
di Domenico Zaccaria
Nazionale Italiana Cuochi
Ingredienti
Dosi per:
  • Orecchiette con cuore di ricotta
  • Orecchiette selezione oro chef
    120 g
  • Ricotta di capra
    200 g
  • Cannella in polvere
    1 g
  • Zucchero semolato
    50 g
  • Vincotto
  • Vincotto di fichi
    100 ml
  • Buccia d'arancia
    3 g
  • Cremoso di marscarpone
  • Zucchero semolato
    50 g
  • Tuorlo
    60 g
  • Mascarpone
    250 g
  • Zest d'arancia
  • Arance
    2 n
  • Succo d'arancia
    100 g
  • Zucchero semolato
    50 g
  • Finitura
  • Zucchero a velo
    qb
  • Erbette eduli
    qb
Siggi Group
Icam
Robo
Julius Meiln
Pavoni
Parmigiano

Un omaggio alla tradizione pugliese che incontra l’estro creativo contemporaneo dello Chef Domenico Zaccaria, membro della Nazionale Italiana Cuochi. In questo piatto, la semplicità delle orecchiette si trasforma in un’esperienza sensoriale sorprendente: un cuore morbido di ricotta di capra profumata alla cannella, abbracciato dal vincotto di fichi e dal tocco agrumato della zest d’arancia caramellata.

Preparazione
Orecchiette con cuore di ricotta
1
Mescolare lo zucchero semolato e la cannella alla ricotta, quindi lasciar riposare per 20 minuti in frigo. Cuocere le Orecchiette in acqua bollente salata per 11 minuti, raffreddarle e farcirle con la ricotta.
Vincotto
1
Immergere le orecchiette farcite nel vincotto portato a bollore con la buccia d'arancia.
Cremoso di marscarpone
1
Montare lo zucchero con i tuorli, incorporare il mascarpone, versare nel sifone con 2 cariche.
Zest d'arancia
1
Tagliare a julienne la buccia d'arancia. Sbianchire le zest in acqua per 3 volte, quindi cuocerle in succo d'arancia e zucchero, fino a caramellarle.
Assemblaggio finale e servizio
1
Disporre le Orecchiette farcite sul fondo del piatto, dressare con il restante vincotto, sifonare il cremoso al
mascarpone, decorare con zest d'arancia ed erbette e spolverare con lo zucchero a velo.

A completare l’armonia, un cremoso di mascarpone montato al sifone regala leggerezza e rotondità al palato, mentre le erbette eduli e una lieve spolverata di zucchero a velo donano freschezza e finezza visiva. Un viaggio tra dolcezza, eleganza e memoria del territorio, in cui ogni elemento racconta la Puglia attraverso l’equilibrio dei sapori e la cura del dettaglio.

 
 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Orecchiette pugliesi ricotta di capra vincotto dolceDomenico Zaccaria
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Siggi Group
Icam
Robo
Julius Meiln

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025