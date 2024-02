Orto di stagione

Orto di stagione.

La ricetta dell'Orto di stagione è una speciale giardiniera che nella versione ufficiale richiede sapiente tecnica e laboriose preparazioni.

Ingredienti

Per la giardiniera

g 400 di verdura di stagione

ml 300 di aceto bianco

ml 550 di acqua

g 150 di zucchero

g 25 di sale

ml 100 di olio evo

una stecca di cannella

una bacca di anice stellato

5 chiodi di garofano

10 grani di pepe nero

g 5 di semi di coriandolo

g 1 di semi di anice

Per il crumble

g 125 di farina di mais fino

g 125 di farina di mais grosso

g 50 di farina 00

2 tuoli

ml 100 di olio

g 6 di sale

g 30 di semi di lino

Preparazione

Tagliare le verdure (evitando quelle a foglia) cercando di mantenere la stessa grandezza per consentire una cottura omogenea. Portare a bollore l’acqua con sale, zucchero e aceto. Spegnere il fuoco e aggiungervi le spezie tostate, l'olio e lasciare raffreddare. Filtrare e porre nuovamente sul fuoco riportando a bollore. Abbassare la fiamma e inserirvi lasciandole cuocere ma interrompendo la cottura mentre sono ancora croccanti. Lasciarle raffreddare nella giardiniera. Preparare il crumble unendo gli ingredienti e amalgamandoli in modo che si crei una sorta di composto sabbioso. stenderlo su una placca da forno e cuocere in forno a 170°C per dieci, quindici minuti avendo cura di smuovere frequentemente il crumble durante la cottura. Una volta freddo aggiungere i semi di lino. Impiattare disponendo alla base del piatto il crumble e guarnire con le verdure in giardiniera.

