Paccheri Mancini al sugo di batti batti affumicato

Lo chef Marco Pernati del ristorante Manuelina di Recco (Ge), presenta questa ricetta tratta dalla guida TavoleDoc Liguria.

Ingredienti:

Batti batti 2

Sedano 2 gambi

Carota 1

Cipolla bianca 1⁄2

Cognac 250 ml

Pomodori 600 g

Basilico 10 foglie

Olio evo qb

Aglio 2/3 spicchi

Paccheri Mancini 320 g

Sale qb

Soia qualche goccia

Prezzemolo 50 g

Preparazione

Iniziare la preparazione affumicando i batti batti interi, adagiandoli in una casseruola: e` necessario utilizzare del legno di ulivo per l’affumicatura. Dividere con attenzione le teste dalle code e metterle da parte.

Procedere con la bisque, far soffriggere il sedano, la carota e la cipolla in una casseruola. Unire le teste, sfumando con il cognac e lasciando poi raffreddare. Per mantenere il colore vivo, si puo` aggiungere del ghiaccio. In ogni caso, tagliare i pomodori e metterli nella pentola quando cio` che contiene non e` piu` troppo caldo, insieme al basilico. Una volta svuotate le teste, terminare la bisque frullando e filtrando il liquido ottenuto. Aprire le code dei crostacei e saltarli in padella con olio e aglio, sfumando con il cognac: far cuocere per qualche minuto.

Una volta cotte, estrarne le polpe eliminando il carapace. Scaldare dell’acqua e quando bolle salarla, di modo da poter buttare i Paccheri Mancini e farli cuocere per circa 13 minuti.

Scolarli e risottarli in saute` con la bisque, tenere il fuoco vivo, ma prestare attenzione a non bruciare niente. Aggiungere poi la polpa precedentemente flambata, qualche goccia di salsa di soia e, a piacere, del basilico e del prezzemolo. Saltare il tutto.

A questo punto ogni ingrediente e` pronto per l’impiattamento: sistemare i paccheri come meglio si ritiene, curando l’aspetto visivo ed estetico. Si puo`, per esempio, cercare una composizione come in foto: l’importante e` che quando viene servita, la preparazione sia ancora calda.

