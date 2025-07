Padellino piemontese Futura: la Margherita diventa rustica e contemporanea

Andrea, pizzaiolo di Pizza Contemporanea, propone Futura, una personale reinterpretazione della Margherita in formato padellino piemontese, croccante fuori e morbido dentro. L’impasto è realizzato con biga a doppia lievitazione e una miscela di farine Oro Puro (Tipo 0, Tipo 1 e Integrale) con aggiunta facoltativa di semi.

Preparazione Impasto 1 Sciogliete il lievito in un po’ d’acqua 2 Aggiungete le farine e impasta, poi inserisci il sale, infine olio e semi 3 Impastate fino a ottenere una massa liscia e omogenea 4 Fate riposare 30 minuti, quindi esegui 1-2 pieghe in ciotola 5 Coprite e fai lievitare in frigo per 18–24 ore Cottura 1 Togliete l’impasto dal frigo, lasciandolo acclimatare un'ora 2 Formate 4 panetti da 300 g e lasciateli lievitare fino al raddoppio 3 Ungete padellini da 20 cm, stendi delicatamente i panetti e cuocete a 260°C statico (parte bassa) per 6–7 minuti 4 Raffreddate su griglia e rigenerate al momento del servizio (3–4 minuti a 260°C) Pesto 1 Frullate tutto a crudo fino a ottenere una crema liscia, quindi conservate in frigo Pomodorini confit 1 Tagliate a metà i pomodorini confit, conditeli e infornate a 120°C per 90 minuti Glassa di pomodoro 1 Schiacciateli a mano e filtra con un canovaccio per ottenere l’acqua 2 Fate sobbollire lentamente in un pentolino, spennellando i bordi con acqua per evitare bruciature

3 Riducete fino a ottenere una consistenza densa e lucida Mozzarella di bufala 1 Affettate e lasciate scolare

2 Prima del servizio, bruciate leggermente la superficie con un cannello Finitura 1 Tagliate il padellino in modo da farcirlo internamente con il pesto e i pomodorini confit 2 Spennellate la superficie con la glassa di pomodoro, aggiungi un pezzo di mozzarella di bufala e completa con una foglia di basilico fresco

Il topping parte dai tre ingredienti classici - pomodoro, mozzarella e basilico - rivisitati con tecniche moderne. La glassa di San Marzano DOP concentra dolcezza e intensità, il pesto senza aglio esalta la freschezza del basilico, mentre la bufala fiammata regala note affumicate e amare. A completare, pomodorini confit e una foglia di basilico fresco. Il padellino si rigenera in forno prima del servizio, per una pizza contemporanea pensata per la cucina di casa.