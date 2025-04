"Pan e nus", focaccine con Uniqua Viola, noci e manzo brasato all’olio d’oliva

Per la realizzazione della focaccina è stata utilizzata Uniqua Viola, la nuova farina integrale di grano tenero con germe di grano di Molino Dallagiovanna, ottenuta dalla macinazione di grani naturalmente pigmentati e lavati. Ricca di fibre e antiossidanti, è di media forza, ideale per pani rustici, focacce, pizze a media lievitazione, frolle, cakes e croissant dal gusto connotato e deciso e dal colore purpureo e violaceo. Disponibile in sacchi da 10 kg, pratici e facili da gestire e stoccare.

Preparazione 1 Mettere nell'impastatrice tutte le farine e far ossigenare per 3-4 min. Aggiungere il poolish, il malto, lievito fresco e acqua (una parte). Continuare a impastare aggiungendo il sale (dopo 4 min circa). 2 Alla fine, regolare la consistenza con l'acqua rimasta. Tempi d'impasto di circa 15-20 min, il risultato sarà un impasto morbido e abbastanza liscio. Importante che alla fine si ottenga una temperatura dell'impasto di circa 24/26° max, eventualmente lavorare sulla temperatura dell'acqua, che dipenderà dalla velocità della macchina impastatrice e dall' ambiente esterno (clima). 3 Una volta pronto, lasciarlo riposare in massa per almeno 45 min (raddoppio di volume). Stendere l’impasto su una teglia e passarlo in abbattitore negativo per 10 minuti. Quando l’impasto sarà raffreddato, sarà semplice stenderlo in sfogliatrice e arrotolarlo in cilindri da 8 cm di diametro. 4 Tagliare con il coltello seghettato dei dischetti del peso desiderato e adagiarli su teglie da forno, diventeranno le vostre focaccine. 5 Lasciarle lievitare a 28-30°C per circa 50-60 min (per essere sicuri deve quasi raddoppiare), evitando incrostazioni, quindi in cella con umidità o coperte con teli di plastica. 6 Infornare a 230° C. dando 5 secondi di vapore. Terminare la cottura con tiraggio aperto, il tempo di cottura è determinato dalla pezzatura. 7 Ora è il momento di farcire le focaccine con la Crema di Sedano, Rapa e Porri! Crema di sedano rapa e porri 1 Stufare il porro, aggiungere il sedano rapa e acqua e portare a cottura. Frullare il tutto con la panna e regolare di sale e pepe. Manzo brasato all’olio di oliva 1 Tagliare il cappello del prete per il lungo. Rosolare la carne e le verdure nella metà quantità di olio di oliva. Sfumare con il vino bianco. Aggiungere le acciughe e l'acqua. Lasciare cuocere molto lentamente per almeno 3-4 ore. Fare raffreddare. 2 Rimuovere la carne dal fondo di cottura e conservarla correttamente. Aggiungere dell'amido di mais stemperato in acqua nel fondo di cottura e fare addensare. 3 Frullare il fondo di cottura e regolare il sapore. Affettare la carne quando sarà ben fredda. Riscaldare la carne coperta con la salsa.

Uniqua Viola fa parte della linea Uniqua che quest’anno celebra i 10 anni dalla sua nascita. 8 farine multiuso pensate per rispondere al desiderio di gusto e benessere del consumatore, da utilizzare singolarmente o da miscelare fra loro creando nuove ricette e nuovi colori del gusto. Uniqua rispecchia i sapori a tutto tondo di una volta, quando una era la farina e tanti i modi per utilizzarla. Come allora, mantiene inalterati tutti i componenti del chicco di grano, i macronutrienti e il germe.