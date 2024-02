Pancake “americano”, la ricetta del famoso dolce anglosassone

Il Pancake americano ha una differenza nella preparazione rispetto a quello classico: prevede, infatti, l'utilizzo del lievito ed è apprezzato sia in versione dolce che in quella salata. Famoso l'abbinamento tra lo sciroppo d'acero e il bacon che dà un contrasto dolce e salato molto interessante.

Pancake americano

Ingredienti:

1 tazza e mezza di farina

3 cucchiaini di lievito in polvere

1 cucchiaio di zucchero

1/4 di tazza di latte

Un uovo grande

2 cucchiai di burro fuso

A piacimento:

bacon

sciroppo d'acero

frutta fresca

cioccolato

Preparazione

Prepara la pastella sbattendo insieme 1 tazza e ½ di farina per tutti gli usi, 3 cucchiaini di lievito in polvere, 1 cucchiaio di zucchero e 1/2 cucchiaino di sale in una grande ciotola. In una piccola ciotola separata, sbatti insieme 1¼ tazze di latte intero con 1 uovo grande e 2 cucchiai di burro non salato fuso. Mescola gli ingredienti umidi negli ingredienti secchi fino a quando non sono combinati. Evita di mescolare troppo la pastella per assicurarti che i pancake siano leggeri e soffici piuttosto che densi e piatti. La pastella dovrebbe essere ancora grumosa dopo averla mescolata. Riscalda una padella o una bistecchiera a fuoco medio-basso, quindi ungila con olio vegetale, burro o una combinazione dei due. Metti da 3 a 4 cucchiai di pastella nella padella, distanziando le frittelle di almeno 2 pollici l'una dall'altra. A questo punto, puoi cospargere i mix-in assortiti sopra, come gocce di cioccolato, frutta o noci. Una volta che si saranno formate delle bolle sulle cime delle frittelle, girale una volta e continuate la cottura finché non saranno più pastose. Usando una spatola, trasferisci le frittelle su un piatto e servi immediatamente con la tua scelta di condimenti.

