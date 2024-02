Pancake “italian style”, la famosa ricetta rivisitata per il pubblico italiano

I pancake hanno conquistato il palato degli italiani, diventando una deliziosa tradizione culinaria anche nella nostra penisola. Ispirati alle origini anglosassoni, i pancake italiani si distinguono per la loro versatilità e adattabilità ai gusti locali. Preparati con una base di farina, uova, latte e lievito, questi morbidi dischi sono diventati protagonisti di colazioni creative e gustose. La versione italiana dei pancake è spesso arricchita con guarnizioni dolci, come creme spalmabili al cioccolato o alla nocciola, marmellate, e frutta fresca. L'abilità nell'accostare sapori dolci e ingredienti tradizionali italiani ha reso i pancake un piacere culinario apprezzato da giovani e famiglie, trasformando la colazione in un momento speciale di convivialità e creatività.

Pancake all'italiana con crema spalambile e frutta

Ingredienti per circa 12 pancake:

125 g di farina 00

burro 25 gr

2 uova medie

1 pizzico di sale fino

200 gr di latte intero

6 gr fi lievito

15 gr di zucchero

Preparazione

Iniziate facendo sciogliere il burro in un pentolino e lasciate intiepidire. Nel frattempo, separate i tuorli dagli albumi. Versate il burro fuso intiepidito e il latte nella ciotola con i tuorli e mescolate bene con una frusta. Aggiungete la farina setacciata e il lievito, quindi incorporate anche il sale. Mescolate energicamente con la frusta per ottenere un composto omogeneo.

Passate ora agli albumi: montateli a neve utilizzando le fruste elettriche. Gradualmente aggiungete lo zucchero continuando a lavorare con le fruste fino a ottenere albumi montati a neve. Unite gli albumi montati a neve al composto di tuorli e mescolate delicatamente con la frusta, facendo movimenti dal basso verso l'alto per incorporare gli albumi in modo uniforme.

Ora siete pronti per cuocere i pancake. Scaldate una padella antiaderente con un po' di burro, aiutandovi con della carta da cucina. Versate al centro della padella un mestolo di impasto. Lasciate cuocere a fuoco moderato per un paio di minuti; quando compariranno le prime bollicine sulla superficie, girate delicatamente il pancake con l'aiuto di una spatola e cuocetelo brevemente anche dall'altro lato fino a doratura.

Man mano che i pancake sono pronti, trasferiteli su un piatto senza impilarli per evitare che si sgonfino e impiattare guarnendo con creme spalmabili e frutta fresca.

