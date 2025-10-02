Pancakes alle mele e cannella di Sara Dal Mas

Questi pancakes alle mele e cannella sono una deliziosa proposta di Sara Dal Mas. Soffici, profumati e naturalmente dolci grazie alla mela, sono perfetti per una colazione sana e nutriente, da arricchire con yogurt greco e noci per un tocco di gusto e croccantezza.

Preparazione 1 Preparare le mele alla cannella lavando la mela, tagliandola a cubetti e trasferendola in una padella con mezzo cucchiaino di cannella e un po' d'acqua. 2 Far cuocere per qualche minuto finché la mela non si sarà ammorbidita. 3 In una ciotola a parte, sbattere le uova con il latte o la bevanda vegetale. 4 Setacciare nella stessa ciotola la farina, il lievito e la cannella, poi mescolare. 5 Sempre mescolando, incorporare la purea di mela. 6 Versare in una padella oleata ben calda un paio di cucchiai di impasto, allargarlo leggermente e cuocere il pancake a fuoco basso per circa un minuto, girandolo quando sulla superficie compariranno delle bollicine. 7 Proseguire così fino a terminare la pastella. 8 Servire i pancakes con dello yogurt, le mele alla cannella e delle noci spezzettate.

VitaMill® a Basso Indice Glicemico nasce da un progetto coordinato dal dipartimento di Ricerca & Sviluppo di Grandi Molini Italiani con l’obiettivo di migliorare le caratteristiche funzionali della farina. Si tratta di un prodotto ottenuto dalla sola macinazione di una particolare varietà di frumento, selezionata per garantire un elevato contenuto di amilosio. Se nell’amido di un comune frumento il rapporto tra amilosio e amilopectina è di circa 1 a 3, nel frumento ad alto contenuto di amilosio il rapporto si ribalta completamente.