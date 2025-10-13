Menu Apri login
Pancina di maialino con finocchi marinati all’aceto di lamponi

Pancina di maialino cotta a bassa temperatura, croccante in superficie, con finocchi marinati e salsa verde alle erbe. Un piatto raffinato, equilibrato e perfetto con un Lambrusco di Sorbara fresco e fruttato

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: secondo
Difficoltà: Alta
Costo: Alta
Tempo di preparazione: 90 minuti
Calorie: 700 kcal

13 ottobre 2025 | 10:30
di Marcello Fregni
Sous chef Foresteria Cavicchioli
Ingredienti
Dosi per:
  • Per la pancina di maialino
  • Pancetta di maialino (con cotenna)
    800 g
  • Spicchio d’aglio
    1 n
  • Rametti di rosmarino
    2 n
  • Rametti di timo
    2 n
  • Foglia di alloro
    1 n
  • Sale fino e pepe nero
    qb
  • Olio extravergine di oliva
    qb
  • Per i finocchi marinati
  • Finocchi freschi
    2 n
  • Aceto di lamponi
    80 ml
  • Cucchiaio di zucchero
    1 n
  • Cucchiaino di sale
    1 n
  • Per il fondo bruno
  • Ossa di maiale e/o vitello
    500 g
  • Cipolla
    1 n
  • Carota
    1 n
  • Gambo di sedano
    1 n
  • Foglia di alloro
    1 n
  • Acqua fredda
    qb
  • Olio evo
    qb
  • Per la salsa alle erbe di campo
  • Mazzetto misto di erbe (tarassaco, cicoria selvatica, ortica, prezzemolo)
    1 n
  • Spicchio d’aglio
    1 n
  • Brodo vegetale
    50 ml
  • Olio evo
    qb
  • Sale e pepe
    qb
L’incontro tra la pancina di maialino e il Vigna del Cristo di Cantine Cavicchioli si basa su un equilibrio di contrasti e affinità che rendono questo abbinamento particolarmente riuscito. La ricchezza della carne, ammorbidita dalla lunga cottura e completata dalla croccantezza della cotenna soffiata, trova nel sorso del Lambrusco di Sorbara una freschezza vibrante e una piacevole acidità in grado di alleggerire il palato e bilanciare la componente grassa del piatto.

Preparazione
1
La preparazione della pancina di maialino con finocchi marinati all’aceto di lamponi inizia dalla carne, che va rifilata con cura, lasciando la cotenna e incidendola leggermente in superficie per favorire la cottura e la successiva “soffiatura”.
2
La pancina viene massaggiata con sale, pepe, aglio schiacciato, rosmarino, timo e una foglia d’alloro, quindi sigillata sottovuoto e cotta a bassa temperatura per dodici ore a 75°C. Questo passaggio lento e delicato consente al grasso di fondere dolcemente, rendendo la carne morbida e succulenta.
3
Terminata la cottura, si raffredda la pancina sotto pressa per compattarla e ottenere porzioni regolari. Poco prima del servizio, si taglia in cubi e si “soffia” la cotenna, ovvero si espone la superficie a un calore intenso - al grill o in olio bollente – per farla diventare croccante e leggera.
4
Nel frattempo, si prepara la guarnizione di finocchi marinati. I bulbi, affettati finemente con una mandolina, vengono immersi in una miscela composta da aceto di lamponi, zucchero, sale, qualche grano di pepe rosa schiacciato e scorza di limone.
5
Lasciati riposare per almeno un’ora, i finocchi si ammorbidiscono e assorbono una nota agrodolce che richiama il frutto rosso e dona freschezza al piatto.
6
Per accompagnare la carne, si realizza un fondo bruno a partire da ossa di maiale e vitello, precedentemente tostate in forno fino a doratura.
7
Le ossa vengono poi unite a un soffritto di cipolla, carota e sedano, con l’aggiunta di concentrato di pomodoro e una foglia di alloro.
8
Il tutto cuoce lentamente in acqua per diverse ore, fino a ottenere un fondo ricco e saporito, che viene poi filtrato e ridotto fino a consistenza vellutata.
9
A completare il piatto è una salsa verde a base di erbe spontanee di campo - come tarassaco, ortica, cicoria e prezzemolo - sbollentate brevemente e poi frullate con uno spicchio d’aglio, brodo vegetale, sale, pepe e un filo d’olio extravergine. Il risultato è una crema aromatica, brillante e fresca, che bilancia la grassezza della carne e armonizza i contrasti.
10
Al momento dell’impiattamento, ogni elemento trova il suo equilibrio: la pancina, calda e croccante in superficie, è accostata ai finocchi marinati che aggiungono croccantezza e acidità, mentre il fondo bruno e la salsa alle erbe portano profondità e vivacità vegetale.

Allo stesso tempo, le note fruttate dell’aceto di lamponi usato per marinare i finocchi creano un ponte ideale con i profumi del vino, che richiama piccoli frutti rossi come il lampone e la fragola. È un dialogo sottile ma efficace tra le sfumature aromatiche del piatto e quelle del bicchiere, che si rafforzano a vicenda senza sovrapporsi.

La struttura asciutta e snella del Vigna del Cristo sostiene la complessità del piatto - che unisce elementi dolci, grassi, acidi ed erbacei - senza appesantire, mentre il finale leggermente sapido aggiunge un’ulteriore tensione gustativa, pulendo il palato e invitando al boccone successivo. Ne risulta un abbinamento elegante, contemporaneo, dove ogni componente trova il suo spazio e contribuisce a un’armonia d’insieme.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
pancina di maialino Lambrusco di Sorbara finocchi marinati salsa verde erbe ricetta gourmet cottura lenta maialino fondo bruno cotenna croccante piatto contemporaneo abbinamento vino carneMarcello Fregni
 
