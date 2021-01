Una pizza da professionisti, ma realizzata nel forno di casa

Pubblicato il 04 gennaio 2021 | 18:09

La masterclass si svolgerà il 17 gennaio con i maestri pizzaioli che divulgano i segreti della vera pizza da elaborare a casa

Due ore di corso in italiano e in inglese con maestri indiscussi

Non tutti sanno preprarare una buona pizza a casa

Margherita, Marinara, Capricciosa e una pizza “speciale” saranno le ricette protagoniste della masterclass

si celebra la. Una data non scelta a caso. È infatti la festa di Sant’Antonio Abate, protettore dei fornai e dei pizzaioli. In questo giorno le famiglie dei pizzaioli di Napoli si recavano a Capodimonte per onorare il santo con un falò benaugurante.Quest’anno la Giornata sarà globale e formativa. E “mondiale” per davvero grazie a unadove apprendere i segreti della vera pizza da elaborare a casa. “”, questo infatti il titolo dell’evento a cui si può partecipare registrandosi al link http://bit.ly/Masterclass_pizza .?I maestri pizzaioli(protagonisti del clicca qui per votare ) esveleranno, durante le due ore di corso (in italiano e in inglese), le principali tecniche e i segreti che rendono la pizza così unica: che farina usare, come fare l'impasto per la pizza ma anche come stenderlo per ottenere un prodotto perfetto. Divulgheranno i segreti dell'arte del pizzaiolo, patrimonio immateriale dell'Unesco.La pizza è il cibo più diffuso, amato e apprezzato al mondo, un tesoro per tutti. Ma non tutti sanno prepararla. Cucinarne una buona, soprattutto se si vuole, può essere complesso. Quella dei pizzaioli è un'arte tramandata da secoli che si traduce in un alimento sottile al centro, con il, dall'impasto soffice che avvolge la farcitura rendendo ogni boccone un’esperienza.Un’arte che il 17 gennaio sarà condivisa grazie all’iniziativa virtuale prodotta e organizzata dal festival "" e dalla guida online "" proprio nella giornata mondiale dedicata. Al termine della masterclass i partecipanti saranno in grado di preparare ben quattro tipologie di pizza da realizzare a casa:e una “”.Ogni partecipante riceverà il certificato ufficiale (digitale o stampato) firmato dai maestri pizzaioli. Main sponsor dell’iniziativa,Per informazioni: www.visititaly.eu