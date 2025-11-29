Il Panettone salato Ar.pa Lieviti è una preparazione soffice, versatile e ideale per buffet, antipasti delle feste o aperitivi creativi. L’impasto, realizzato con una miscela equilibrata di farina manitoba e farina 0, acquista struttura e leggerezza grazie al Lievito Secco Attivo Ar.pa Lieviti, che garantisce una lievitazione uniforme e affidabile. Dopo aver sciolto il lievito in acqua tiepida con lo zucchero, si incorporano latte, uovo, olio evo e un pizzico di sale fino a ottenere una massa morbida e liscia.

Preparazione 1 Mettete le farine a fontana su una spianatoia. Al centro del buco mettete il lievito secco attivo Ar.pa Lieviti precedentemente fatto sciogliere in poca acqua tiepida con lo zucchero. Aggiungete il latte, l’uovo e l’olio evo e il sale e impastate continuando sino a quando non otterrete una consistenza morbida e omogenea. 2 Formate una palla e inseritela o nello stampo per panettone precedentemente imburrato (qualcuno utilizza con successo una latta grande di pomodori pelati). Coprite l’impasto con un canovaccio e lasciate riposare l’impasto in un luogo riparato da correnti d’aria per 60/80 minuti o fino a quando l’impasto arriva al bordo del contenitore. 3 A lievitazione ultimata, infornate il panettone in forno preriscaldato a 180°C per circa 50 minuti, dopodiché sfornatelo e fatelo raffreddare a temperatura ambiente. 4 Appena raffreddato potete tagliarlo a fette orizzontali e farcirlo a piacere.

La palla d’impasto viene poi trasferita in uno stampo imburrato, dove cresce lentamente fino a raggiungerne il bordo. La cottura a temperatura moderata dona una crosta dorata e un interno arioso e fragrante. Una volta raffreddato, il panettone salato può essere tagliato a fette orizzontali e farcito con salumi, formaggi, mousse o verdure, trasformandosi in un elegante centro tavola gastronomico.