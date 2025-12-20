Menu Apri login
Panna cotta gourmet allo speculoos, facile e raffinata

Panna cotta cremosa con topping e crumble di speculoos, completata da arancia fresca. Un dessert al cucchiaio equilibrato, speziato e agrumato, perfetto per una proposta elegante e contemporanea

Tipologia Cucina: Contemporanea
Piatto: Gluten Free
Categoria: Dessert
Difficoltà: Bassa
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 195 minuti
Calorie: 380 kcal

20 dicembre 2025 | 10:30
20 dicembre 2025 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
La panna cotta allo speculoos e arancia è un dessert al cucchiaio dal profilo aromatico caldo e avvolgente, in cui la cremosità della panna cotta incontra le note speziate del biscotto speculoos. Il topping e il crumble aggiungono intensità e una piacevole componente croccante, mentre l’arancia introduce una freschezza agrumata che alleggerisce l’insieme e ne bilancia la dolcezza. 

Preparazione
1
Scaldare la Panna Cotta fino a che sarà liquida.
2
Versare nei bicchieri e lasciare raffreddare per 20 minuti a temperatura ambiente, poi refrigerare per almeno 3 ore.
3
Assemblare il dessert con il topping allo speculoos e il crumble. Decorare con le fette d’arancia.

Un dolce elegante e immediato, ideale per la ristorazione e il banqueting, capace di valorizzare contrasti di consistenze e profumi con una presentazione essenziale ma raffinata.

 
 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
panna cotta allo speculoos dessert al cucchiaio dolce speziato panna cotta gourmet speculoos dessert con arancia crumble di biscotti dolce professionale ricetta panna cotta dessert elegante
 
