Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
Parmigiano Reggiano
Panone Natalizio bolognese: la ricetta tradizionale con Ar.pa Lieviti

Dolce simbolo del Natale bolognese, il Panone Ar.pa unisce cacao, miele, frutta secca, canditi e agrumi in un impasto ricco e profumato, soffice e a lunga conservazione, ideale per l’inverno.

Tipologia Cucina: Regionale italiana
Categoria: Dolce
Difficoltà: Media
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 70 minuti
Calorie: 450 kcal

11 dicembre 2025 | 10:30
11 dicembre 2025 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Farina
    1000 g
  • Bustine di Lievito per Panone Ar.pa
    2 n
  • Uova
    2 n
  • Zucchero
    300 g
  • Miele bio
    200 g
  • Buccia di 1 limone non trattato
    qb
  • Buccia di 1 arancia bio
    qb
  • Mandorle tritate a pezzi grandi
    300 g
  • Canditi
    400 g
  • Marmellata di fichi caramellati
    300 g
  • Burro
    100 g
  • Cacao dolce Ar.pa
    100 g
  • Cioccolato fondente a pezzi
    100 g
  • Uvetta (ammollata nell’alchermes o nel liquore di mandorla)
    100 g
  • Noci
    100 g
Il Panone è un dolce bolognese della tradizione natalizia, preparato con ingredienti ad alto contenuto energetico, ideale per il freddo invernale. La popolarità del Panone ha meritato a questo dolce un Disciplinare di produzione che ne regolamenta la preparazione, indicando gli ingredienti e i procedimenti, rigorosamente artigianali, oltre alle corrette modalità di conservazione (assolutamente fuori dal frigorifero) affinché possa mantenere inalterate a lungo, anche fino a tre o quattro mesi, le sue caratteristiche gustative ed olfattive.

Preparazione
1
Prendete una ciotola capiente e versatevi la farina setacciata, così da renderla più soffice e priva di grumi. Unite il lievito per Panone Ar.pa, le uova intere e lo zucchero, quindi aggiungete gli altri ingredienti previsti dalla ricetta, amalgamandoli con cura fino a ottenere un impasto omogeneo.

2
A questo punto potete profumare la preparazione con un liquore a vostra scelta: dosatelo con attenzione, perché la consistenza deve restare equilibrata, né troppo fluida né eccessivamente compatta. Lavorate l’impasto fino a quando risulterà liscio e ben legato.
3
Preparate due tortiere, imburrandole accuratamente lungo i bordi e sul fondo per evitare che il dolce si attacchi durante la cottura. Versatevi l’impasto, distribuendolo in modo uniforme e livellando la superficie con una spatola.
4
Infornate a 150 gradi e lasciate cuocere per circa 40 minuti. Il Panone sarà pronto quando la superficie avrà assunto un bel colore dorato e, inserendo uno stecchino al centro, ne uscirà asciutto. Una volta sfornato, lasciatelo raffreddare prima di servirlo o conservarlo.

Morbido ma strutturato, intenso e fragrante, il Panone è una vera espressione di artigianalità e memoria gastronomica locale.

 

© Riproduzione riservata

 
panone natalizio panone bolognese dolce natalizio tradizionale ricetta panone dolce emiliano panone artigianale cacao e frutta secca dolci di natale lievito per panone cucina bolognese Ar.pa Lieviti
 
