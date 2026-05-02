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Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 02 maggio 2026  | aggiornato alle 12:06 | 118967 articoli pubblicati

Unilever Food Solutions
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Pasta con peperoni arrostiti, olive e capperi: primo facile e cremoso

Paccheri con crema di peperoni arrostiti, olive e capperi, completati da una delicata salsa di mandorle. Un primo vegetariano cremoso, equilibrato e perfetto per la stagione estiva.

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Piatto: Vegetariana
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 40 minuti
Calorie: 520 kcal

02 maggio 2026 | 10:30
Pasta con peperoni arrostiti, olive e capperi: primo facile e cremoso
Pasta con peperoni arrostiti, olive e capperi: primo facile e cremoso

Pasta con peperoni arrostiti, olive e capperi: primo facile e cremoso

Paccheri con crema di peperoni arrostiti, olive e capperi, completati da una delicata salsa di mandorle. Un primo vegetariano cremoso, equilibrato e perfetto per la stagione estiva.

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Piatto: Vegetariana
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 40 minuti
Calorie: 520 kcal
02 maggio 2026 | 10:30
 
di Andrea De Vita
Chef e culinary director di Via Pasteria
Ingredienti
Dosi per:
  • Paccheri
    100 g
  • Peperoni rossi crudi
    1000 g
  • Foglie di basilico
    3 n
  • Capperi
    5 g
  • Olive taggiasche sgocciolate
    10 g
  • Sale
    3 g
  • Parmigiano Reggiano stagionato 24/36 mesi
    qb
  • Olio evo
    qb
  • Mandorle pelate
    100 g
  • Latte di mandorla
    200 g
TeamSystem
Grandi Molini Italiani
Vini Alto Adige
Parmigiano Reggiano
Suicrà
MWMKT crociera

Un primo piatto vegetariano che esprime al meglio i colori e i profumi della bella stagione. I paccheri si avvolgono in una vellutata crema di peperoni arrostiti, naturalmente dolce e intensa, arricchita dalla sapidità delle olive taggiasche e dei capperi. Il tutto viene equilibrato dalla delicatezza della salsa di mandorle, che dona rotondità e una piacevole nota lattica senza appesantire. La mantecatura con Parmigiano Reggiano e un filo di olio extravergine completa il piatto, rendendolo armonico e avvolgente, con un perfetto contrasto tra dolcezza, sapidità e cremosità. 

Preparazione
Per la crema di peperoni
1
Selezionare soltanto peperoni rossi, lavarli bene e porli in forno per 20 minuti al massimo della temperatura ventilato. Senza olio e altro, solo ben lavati e asciugati. Appena sfornati, inserire i peperoni nei sacchetti cuki per creare condensa e facilitare la rimozione della pelle.
2
Successivamente, sotto acqua corrente fredda, rimuovere bene i semini e la pelle rimasta. Frullare tutti i peperoni con uno spicchio di mezzo aglio senza anima, 2 o 3 foglie di basilico lavato e sale quanto basta. Per una crema più omogenea si può aggiungere poco olio mentre si frulla il composto.
Per la salsa di mandorle
1
Frullare tutte le mandorle pelate, poi aggiungere il latte di mandorla tiepido. Continuare ad amalgamare fino ad ottenere una salsa omogenea.
Preparazione in padella
1
Soffriggere un filo di olio con uno spicchio di aglio in camicia e 2 foglie di basilico. Rimuovere i profumi e aggiungere abbondante crema di peperone. Aggiungere i capperi e le olive taggiasche ben scolate. Assaggiare e aggiustare di sale all'occorrenza.
2
Scolare la pasta e far risottare il tutto per almeno 2 minuti; aggiungere acqua di cottura se necessario. Spegnere la fiamma e fare una spolverata di Parmigiano Reggiano, meglio se stagionato 24/36 mesi. Un giro generoso di olio extravergine d'oliva e 2 foglie di basilico spezzate rigorosamente a mano. Impiattare e decorare con un filo di salsa di mandorle.

Una ricetta elegante ma accessibile, ideale per un pranzo estivo o una proposta contemporanea di cucina italiana.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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