Pasta con peperoni arrostiti, olive e capperi: primo facile e cremoso

Un primo piatto vegetariano che esprime al meglio i colori e i profumi della bella stagione. I paccheri si avvolgono in una vellutata crema di peperoni arrostiti, naturalmente dolce e intensa, arricchita dalla sapidità delle olive taggiasche e dei capperi. Il tutto viene equilibrato dalla delicatezza della salsa di mandorle, che dona rotondità e una piacevole nota lattica senza appesantire. La mantecatura con Parmigiano Reggiano e un filo di olio extravergine completa il piatto, rendendolo armonico e avvolgente, con un perfetto contrasto tra dolcezza, sapidità e cremosità.
Preparazione
Selezionare soltanto peperoni rossi, lavarli bene e porli in forno per 20 minuti al massimo della temperatura ventilato. Senza olio e altro, solo ben lavati e asciugati. Appena sfornati, inserire i peperoni nei sacchetti cuki per creare condensa e facilitare la rimozione della pelle.
Successivamente, sotto acqua corrente fredda, rimuovere bene i semini e la pelle rimasta. Frullare tutti i peperoni con uno spicchio di mezzo aglio senza anima, 2 o 3 foglie di basilico lavato e sale quanto basta. Per una crema più omogenea si può aggiungere poco olio mentre si frulla il composto.
Frullare tutte le mandorle pelate, poi aggiungere il latte di mandorla tiepido. Continuare ad amalgamare fino ad ottenere una salsa omogenea.
Soffriggere un filo di olio con uno spicchio di aglio in camicia e 2 foglie di basilico. Rimuovere i profumi e aggiungere abbondante crema di peperone. Aggiungere i capperi e le olive taggiasche ben scolate. Assaggiare e aggiustare di sale all'occorrenza.
Scolare la pasta e far risottare il tutto per almeno 2 minuti; aggiungere acqua di cottura se necessario. Spegnere la fiamma e fare una spolverata di Parmigiano Reggiano, meglio se stagionato 24/36 mesi. Un giro generoso di olio extravergine d'oliva e 2 foglie di basilico spezzate rigorosamente a mano. Impiattare e decorare con un filo di salsa di mandorle.
Una ricetta elegante ma accessibile, ideale per un pranzo estivo o una proposta contemporanea di cucina italiana.