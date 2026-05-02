Pasta con peperoni arrostiti, olive e capperi: primo facile e cremoso

Un primo piatto vegetariano che esprime al meglio i colori e i profumi della bella stagione. I paccheri si avvolgono in una vellutata crema di peperoni arrostiti, naturalmente dolce e intensa, arricchita dalla sapidità delle olive taggiasche e dei capperi. Il tutto viene equilibrato dalla delicatezza della salsa di mandorle, che dona rotondità e una piacevole nota lattica senza appesantire. La mantecatura con Parmigiano Reggiano e un filo di olio extravergine completa il piatto, rendendolo armonico e avvolgente, con un perfetto contrasto tra dolcezza, sapidità e cremosità.

Preparazione Per la crema di peperoni 1 Selezionare soltanto peperoni rossi, lavarli bene e porli in forno per 20 minuti al massimo della temperatura ventilato. Senza olio e altro, solo ben lavati e asciugati. Appena sfornati, inserire i peperoni nei sacchetti cuki per creare condensa e facilitare la rimozione della pelle. 2 Successivamente, sotto acqua corrente fredda, rimuovere bene i semini e la pelle rimasta. Frullare tutti i peperoni con uno spicchio di mezzo aglio senza anima, 2 o 3 foglie di basilico lavato e sale quanto basta. Per una crema più omogenea si può aggiungere poco olio mentre si frulla il composto. Per la salsa di mandorle 1 Frullare tutte le mandorle pelate, poi aggiungere il latte di mandorla tiepido. Continuare ad amalgamare fino ad ottenere una salsa omogenea. Preparazione in padella 1 Soffriggere un filo di olio con uno spicchio di aglio in camicia e 2 foglie di basilico. Rimuovere i profumi e aggiungere abbondante crema di peperone. Aggiungere i capperi e le olive taggiasche ben scolate. Assaggiare e aggiustare di sale all'occorrenza. 2 Scolare la pasta e far risottare il tutto per almeno 2 minuti; aggiungere acqua di cottura se necessario. Spegnere la fiamma e fare una spolverata di Parmigiano Reggiano, meglio se stagionato 24/36 mesi. Un giro generoso di olio extravergine d'oliva e 2 foglie di basilico spezzate rigorosamente a mano. Impiattare e decorare con un filo di salsa di mandorle.

Una ricetta elegante ma accessibile, ideale per un pranzo estivo o una proposta contemporanea di cucina italiana.