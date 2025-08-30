Pasta con pesto di limone e polpo di Filippo La Mantia

La delicatezza del polpo lessato lentamente incontra la vivacità agrumata del limone e la nota aromatica del finocchio, arricchiti dal profumo di menta e dalla sapidità dei capperi. A completare, la croccantezza della mollica di pane tostato, che regala consistenza e contrasti.
Preparazione
Mettete il polpo in una pentola capiente con acqua fredda e un pizzico di sale. Portate a ebollizione e cuocete a fuoco medio per 45-60 minuti, fino a quando sarà tenero (controllate infilzando una forchetta).
Una volta cotto, lasciatelo raffreddare nella sua acqua di cottura, poi scolatelo e tagliatelo a piccoli pezzi irregolari. Tenete da parte.
Lavate e mondate il finocchio, tagliandolo a spicchi. Conservate la barbetta più tenera. In un mixer, unite il succo di limone, il finocchio, la barbetta, i capperi sciacquati, le foglie di menta e 4 cucchiai di olio extravergine.
Frullate fino a ottenere un pesto cremoso e profumato. Aggiustate di sale e pepe. Se necessario, aggiungete qualche goccia di acqua per raggiungere la consistenza desiderata.
Tostate la mollica di pane sbriciolata in una padella con un filo d'olio, mescolando frequentemente fino a ottenere una doratura uniforme e croccante. Tenete da parte.
Cuocete la pasta in abbondante acqua salata seguendo i tempi di cottura, scolandola al dente. Conservate una tazza dell'acqua di cottura. In una padella ampia, unite la pasta scolata al pesto di limone e finocchio.
Mantecate a fuoco dolce, aggiungendo gradualmente l'acqua di cottura (circa 4 cucchiai) fino a ottenere una cremosità perfetta. Incorporate delicatamente i pezzi di polpo e scaldate per 1-2 minuti, giusto il tempo di amalgamare i sapori.
Distribuite la pasta nei piatti, completate con la mollica tostata, qualche fogliolina di menta fresca e un filo di olio extravergine a crudo.
Una ricetta elegante ma semplice, pensata per esaltare ingredienti autentici in un equilibrio di leggerezza e gusto.