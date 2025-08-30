EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 30 agosto 2025  | aggiornato alle 13:26 | 114167 articoli pubblicati

Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

Pasta con pesto di limone e polpo di Filippo La Mantia

Un incontro tra mare e terra, freschezza e intensità: la pasta con pesto di limone e polpo firmata da chef Filippo La Mantia è un primo piatto che profuma di Mediterraneo.

Tipologia Cucina: Regionale italiana
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Bassa
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 95 minuti
Calorie: 595 kcal

30 agosto 2025 | 10:30
Pasta con pesto di limone polpo di Filippo La Mantia
Pasta con pesto di limone polpo di Filippo La Mantia

Pasta con pesto di limone e polpo di Filippo La Mantia

Un incontro tra mare e terra, freschezza e intensità: la pasta con pesto di limone e polpo firmata da chef Filippo La Mantia è un primo piatto che profuma di Mediterraneo.

Tipologia Cucina: Regionale italiana
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Bassa
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 95 minuti
Calorie: 595 kcal
30 agosto 2025 | 10:30
 
di Filippo La Mantia
Oste e cuoco
Ingredienti
Dosi per:
  • Pasta corta
    320 g
  • Polpo pulito
    650 g
  • Succo di limone
    50 g
  • Scorza di 1 limone
    qb
  • Finocchio medio con la barbetta
    1 n
  • Capperi dissalati
    qb
  • Foglie di menta fresca
    15 n
  • Olio evo
    40 ml
  • Mollica di pane raffermo
    80 g
  • Sale
    qb
  • Pepe nero
    qb
Nutras
Cappa delle Pizze
Julius Meiln
Fiera Bolzano 2025
Parmigiano
Ecotec

La delicatezza del polpo lessato lentamente incontra la vivacità agrumata del limone e la nota aromatica del finocchio, arricchiti dal profumo di menta e dalla sapidità dei capperi. A completare, la croccantezza della mollica di pane tostato, che regala consistenza e contrasti. 

Preparazione
Per il polpo
1
Mettete il polpo in una pentola capiente con acqua fredda e un pizzico di sale. Portate a ebollizione e cuocete a fuoco medio per 45-60 minuti, fino a quando sarà tenero (controllate infilzando una forchetta).
2
Una volta cotto, lasciatelo raffreddare nella sua acqua di cottura, poi scolatelo e tagliatelo a piccoli pezzi irregolari. Tenete da parte.
Per il pesto
1
Lavate e mondate il finocchio, tagliandolo a spicchi. Conservate la barbetta più tenera. In un mixer, unite il succo di limone, il finocchio, la barbetta, i capperi sciacquati, le foglie di menta e 4 cucchiai di olio extravergine.
2
Frullate fino a ottenere un pesto cremoso e profumato. Aggiustate di sale e pepe. Se necessario, aggiungete qualche goccia di acqua per raggiungere la consistenza desiderata.
Per la mollica
1
Tostate la mollica di pane sbriciolata in una padella con un filo d'olio, mescolando frequentemente fino a ottenere una doratura uniforme e croccante. Tenete da parte.
Cottura e mantecatura
1
Cuocete la pasta in abbondante acqua salata seguendo i tempi di cottura, scolandola al dente. Conservate una tazza dell'acqua di cottura. In una padella ampia, unite la pasta scolata al pesto di limone e finocchio.
2
Mantecate a fuoco dolce, aggiungendo gradualmente l'acqua di cottura (circa 4 cucchiai) fino a ottenere una cremosità perfetta. Incorporate delicatamente i pezzi di polpo e scaldate per 1-2 minuti, giusto il tempo di amalgamare i sapori.
Impiattamento
1
Distribuite la pasta nei piatti, completate con la mollica tostata, qualche fogliolina di menta fresca e un filo di olio extravergine a crudo.

Una ricetta elegante ma semplice, pensata per esaltare ingredienti autentici in un equilibrio di leggerezza e gusto.

 
 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Pasta pesto di limone limone polpoFilippo La Mantia
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Nutras
Cappa delle Pizze
Julius Meiln
Fiera Bolzano 2025

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 