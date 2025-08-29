Pasta con succo di limone, peperoncino, caciocavallo ragusano e pane tostato

Un piatto semplice e veloce che racchiude tutta la freschezza del Mediterraneo: la pasta con succo di limone, olio extravergine, peperoncino fresco, caciocavallo ragusano e mollica di pane tostata. La ricetta, firmata da chef Filippo La Mantia, unisce profumi agrumati e note aromatiche di basilico e menta, esaltati dalla sapidità del formaggio stagionato e dalla croccantezza del pane tostato.

Preparazione Preparazione della salsa 1 In una ciotola capiente, versate il succo del limone e del lime insieme all'olio extravergine d'oliva. Aggiungete le foglie di basilico e menta precedentemente tagliate a julienne sottile e il peperoncino tritato finemente.

2 Emulsionate delicatamente con un cucchiaio, mescolando con movimenti circolari dal basso verso l'alto, fino a ottenere una salsa densa e ben amalgamata. Per la mollica tostata 1 Nel frattempo, tostate la mollica di pane in una padella antiaderente con un filo d'olio, mescolando frequentemente fino a quando non risulterà dorata e croccante. Tenete da parte. Cottura della pasta 1 Portate a ebollizione abbondante acqua salata e cuocete i fusilloni o la pasta che preferite seguendo i tempi indicati sulla confezione, scolandoli leggermente al dente. Prima di scolare, conservate una tazzina dell'acqua di cottura.

Mantecatura 1 Trasferite la pasta nel contenitore con il condimento preparato e mescolate delicatamente. Aggiungete gradualmente l'acqua di cottura, un cucchiaio alla volta, continuando a mescolare fino a quando tutti gli ingredienti non si saranno perfettamente amalgamati. Impiattamento 1 Distribuite la pasta nei piatti, completate con scaglie di caciocavallo, la mollica tostata e un ultimo filo d'olio extravergine a crudo. In alternativa al caciocavallo, optare per un formaggio stagionato a gradimento (Parmigiano, Pecorino, ricotta salata). Consiglio 1 Servite immediatamente per gustare al meglio la freschezza degli agrumi e delle erbe aromatiche.

Un primo piatto leggero ma ricco di carattere, ideale per chi cerca un equilibrio tra semplicità, tradizione e gusto contemporaneo.