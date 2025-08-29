EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Pasta con succo di limone, peperoncino, caciocavallo ragusano e pane tostato

In occasione della Giornata Mondiale del Limone (29 agosto), Gruppo Polenghi - family company italiana leader europea nei succhi di limone di alta qualità - insieme all'oste e cuoco Filippo La Mantia ci propone questa ricetta

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 30 minuti
Calorie: 520 kcal

29 agosto 2025 | 10:30
di Filippo La Mantia
Oste e cuoco
Ingredienti
Dosi per:
  • Fusilloni
    320 g
  • Limone (succo)
    1 n
  • Lime (succo)
    1 n
  • Foglie di basilico
    10 n
  • Foglie di menta
    5 n
  • Olio evo
    40 ml
  • Peperoncino fresco
    1 n
  • Caciocavallo ragusano stagionato
    100 g
  • Mollica di pane tostata
    50 g
Un piatto semplice e veloce che racchiude tutta la freschezza del Mediterraneo: la pasta con succo di limone, olio extravergine, peperoncino fresco, caciocavallo ragusano e mollica di pane tostata. La ricetta, firmata da chef Filippo La Mantia, unisce profumi agrumati e note aromatiche di basilico e menta, esaltati dalla sapidità del formaggio stagionato e dalla croccantezza del pane tostato. 

Preparazione
Preparazione della salsa
1
In una ciotola capiente, versate il succo del limone e del lime insieme all'olio extravergine d'oliva. Aggiungete le foglie di basilico e menta precedentemente tagliate a julienne sottile e il peperoncino tritato finemente.
2
Emulsionate delicatamente con un cucchiaio, mescolando con movimenti circolari dal basso verso l'alto, fino a ottenere una salsa densa e ben amalgamata.
Per la mollica tostata
1
Nel frattempo, tostate la mollica di pane in una padella antiaderente con un filo d'olio, mescolando frequentemente fino a quando non risulterà dorata e croccante. Tenete da parte.
Cottura della pasta
1
Portate a ebollizione abbondante acqua salata e cuocete i fusilloni o la pasta che preferite seguendo i tempi indicati sulla confezione, scolandoli leggermente al dente. Prima di scolare, conservate una tazzina dell'acqua di cottura.
Mantecatura
1
Trasferite la pasta nel contenitore con il condimento preparato e mescolate delicatamente. Aggiungete gradualmente l'acqua di cottura, un cucchiaio alla volta, continuando a mescolare fino a quando tutti gli ingredienti non si saranno perfettamente amalgamati.
Impiattamento
1
Distribuite la pasta nei piatti, completate con scaglie di caciocavallo, la mollica tostata e un ultimo filo d'olio extravergine a crudo. In alternativa al caciocavallo, optare per un formaggio stagionato a gradimento (Parmigiano, Pecorino, ricotta salata).
Consiglio
1
Servite immediatamente per gustare al meglio la freschezza degli agrumi e delle erbe aromatiche.

Un primo piatto leggero ma ricco di carattere, ideale per chi cerca un equilibrio tra semplicità, tradizione e gusto contemporaneo.

 
 

