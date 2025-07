Pasta al polpo con pesto di finocchio e menta: profumi freschi e sapori di mare

Una ricetta semplice ma strutturata, in cui il polpo cotto lentamente incontra la freschezza di un pesto a base di finocchio crudo, menta, capperi e limone. Il piatto si chiude con una nota croccante grazie alla mollica di pane tostato, per una pasta equilibrata nei sapori e nelle consistenze. Il polpo, dopo una lunga e dolce cottura, viene unito solo alla fine per mantenere intatta la sua tenerezza. Il pesto agrumato non copre, ma accompagna la sapidità del mare, mentre il finocchio dona un aroma erbaceo e aromatico.

Preparazione Polpo 1 Mettete il polpo in una pentola capiente con acqua fredda e un pizzico di sale 2 Portate a ebollizione e cuocete a fuoco medio per 45-60 minuti, fino a quando sarà tenero (controllate infilzando una forchetta) 3 Una volta cotto, lasciatelo raffreddare nella sua acqua di cottura, poi scolatelo e tagliatelo a piccoli pezzi irregolari. Quindi tenete da parte Pesto 1 Lavate e mondate il finocchio, tagliandolo a spicchi e conservate la barbetta più tenera 2 In un mixer, unite il succo di limone, il finocchio, la barbetta, i capperi sciacquati, le foglie di menta e 4 cucchiai di olio extravergine 3 Frullate fino a ottenere un pesto cremoso e profumato 4 Aggiustate di sale e pepe. Se necessario, aggiungete qualche goccia di acqua per raggiungere la consistenza desiderata Mollica 1 Tostate la mollica di pane sbriciolata in una padella con un filo d'olio, mescolando frequentemente fino a ottenere una doratura uniforme e croccante. Quindi tenete da parte Cottura e mantecatura 1 Cuocete la pasta in abbondante acqua salata seguendo i tempi di cottura, scolandola al dente. Conservate una tazza dell'acqua di cottura 2 In una padella ampia, unite la pasta scolata al pesto di limone e finocchio 3 Mantecate a fuoco dolce, aggiungendo gradualmente l'acqua di cottura (circa 4 cucchiai) fino a ottenere una cremosità perfetta 4 Incorporate delicatamente i pezzi di polpo e scaldate per 1-2 minuti, giusto il tempo di amalgamare i sapori Impiattamento 1 Distribuite la pasta nei piatti, completate con la mollica tostata, qualche fogliolina di menta fresca e un filo di olio extravergine a crudo

Perfetto da gustare tiepido, è un’ottima soluzione per un primo piatto di pesce estivo, ideale anche da preparare in anticipo.