Pastiera d’orzo e namelaka al caffè.

Su Greenology®, l’arte della cucina a base vegetale di Bonduelle Food Service sono tante le proposte sfiziose, di facile realizzazione, da inserire nei menu per stupire e incuriosire i propri ospiti. Qui la ricetta della “Pastiera d’orzo e namelaka al caffè”, realizzata con il prodotto Orzo della gamma Cereali e i Legumi Minute®.

PER LA FROLLA

1100 g farina 180W

660 g burro

430 g zucchero vagliato medio

120 g uova intere

10 g baking

1 bacca di vaniglia

Impastare burro e zucchero, aggiungere le uova con la vaniglia ed infine la farina con il lievito. Impastare poco, raffreddare subito.

PER LA CREMA DI RICOTTA E ORZO

200 g latte

250 g panna

250 g ricotta di bufala

200 g zucchero vagliato fine

75 g uova

250 g di Orzo Cereali e Legumi Bonduelle Food Service

25 g albume

25 g amido di mais



Bollire il latte e la panna; nel frattempo sbattere le uova e l’albume con lo zucchero, aggiungere l’amido di mais e unire il composto ai liquidi, cuocere sul fuoco fino ad ottenere una crema. Abbattere in positivo fino ad abbassare la temperatura a 60°C. Unire la ricotta e mixare, ottenendo cosi` un impasto liscio e cremoso. Aggiungere l'orzo rigenerato +2 °C e utilizzare il composto per farcire la pastiera.

PER LA NAMELAKA AL CAFFÈ

100 g latte fresco

5 g glucosio

2,5 g gelatina

200 g panna fresca

10 g caffe` solubile

180 g cioccolato bianco caramellato



Scaldare il latte e il glucosio, aggiungere il caffe` solubile e la gelatina. Unire il latte caldo al cioccolato, precedentemente sciolto al microonde, in 3 tempi e amalgamare il composto. Unire la panna fresca con il mixer ad immersione e abbattere. Far riposare per 12 ore. Montare in planetaria con la frusta.

