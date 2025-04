Per stupire con semplicità: Cream tart con fiori e frutta

La cream tart con fiori e frutta è una torta fresca e leggera, ideale per celebrare un’occasione speciale o semplicemente per portare in tavola un tocco di eleganza.Realizzato con Hoplà Vegetale da montare zuccherata, stabile e compatta è un ottima alternativa professionale alla panna animale

Preparazione Per la pasta biscotto 1 Montate a nastro le uova con lo zucchero, aromatizzate con la scorza grattugiata del limone e setacciate sul composto la farina mescolando dal basso verso l’alto. Suddividete l’impasto nelle due placche foderate con carta da forno, senza farlo arrivare ai bordi laterali e infornatele a 180° per 12 minuti. 2 Sfornate e rovesciate le paste su due teli cosparsi di zucchero semolato staccando delicatamente la carta. Con il coppapasta a fiore più grande incidete due fiori, poi con quello più piccolo incidete il centro. Per la farcia 1 Montate la vegetale da montare zuccherata. Aromatizzate e raccogliete la farcia in una sacca con beccuccio tondo grande. 2 Ricoprite uno strato a fiore con tanti ciuffi e cospargete con la frutta secca e fresca. Posizionate sopra il secondo strato di pasta a fiore e ricopritelo a sua volta con altri ciuffi di farcia. 3 Completate il fiore con la frutta e i fiori eduli.

La base soffice di pasta biscotto si abbina alla perfezione con la farcia leggera e profumata, mentre la decorazione con frutti di bosco e fiori eduli la rende un vero capolavoro da gustare con gli occhi prima ancora che con il palato. Facile da preparare ma di grande effetto, conquisterà tutti al primo assaggio.