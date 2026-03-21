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sabato 21 marzo 2026  | aggiornato alle 12:02 | 118130 articoli pubblicati

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Pera dell'Emilia Romagna IGP - Dessert gourmet: Pera Centenaria con sorbetto alla pera

Pera Centenaria: Pere dell’Emilia Romagna IGP Max Red Bartlett fiorite con Penicillum Candidum, ripiene di sorbetto alla pera. Dessert gourmet che unisce aromi complessi, dolcezza e freschezza in un’esperienza unica

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Dessert
Difficoltà: Alta
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 110 minuti
Calorie: 220 kcal

21 marzo 2026 | 10:30
Pera dell'Emilia Romagna IGP - Dessert gourmet: Pera Centenaria con sorbetto alla pera
Pera dell'Emilia Romagna IGP - Dessert gourmet: Pera Centenaria con sorbetto alla pera

Pera dell'Emilia Romagna IGP - Dessert gourmet: Pera Centenaria con sorbetto alla pera

Pera Centenaria: Pere dell’Emilia Romagna IGP Max Red Bartlett fiorite con Penicillum Candidum, ripiene di sorbetto alla pera. Dessert gourmet che unisce aromi complessi, dolcezza e freschezza in un’esperienza unica

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Dessert
Difficoltà: Alta
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 110 minuti
Calorie: 220 kcal
21 marzo 2026 | 10:30
 
di Stefano Guizzetti
Ingredienti
Dosi per:
Bonduelle
Sagna
Cinzano
Suicrà
TuttoFood
Salomon

Ciacco è laboratorio e pensiero: un luogo dove la sperimentazione non serve a stupire ma a comprendere. Nella nostra visione, la curiosità guida ogni preparazione. Qui il gelato non è una formula, ma un gesto di sottrazione, fatto per lasciare spazio alla sostanza, al sapore pieno, alla memoria che ogni ingrediente porta con sé.

Preparazione
1
La Max Red Bartlett, speziata e profumata, è ideale per venire inoculata con muffe nobili che ne trasformano la superficie, facendole acquisire le note aromatiche tipiche dei formaggi erborinati. Con la stessa varietà si ottengono anche ottimi gelati.
Per il sorbetto alla pera
1
Pesare tutti gli ingredienti in polvere in un contenitore e miscelarli affinché si disperdano in modo omogeneo. In una brocca unire a questi anche gli altri ingredienti restanti, quindi mixare e mantecare.
Per la pera fiorita
1
Pelare le pere e metterle a bagno per 3 ore con 1000 g di acqua e 20 g di calcio idrossido, quindi cuocere le pere con 2000 g di latte e a cottura ultimata farle raffreddare. Sciogliere il Penicillum Candidum in una piccola quantità di latte e poi spennellare sulla superficie delle pere. Lasciare il prodotto a 16°C per 4/5 giorni fino a fioritura del Penicillum.
Composizione finale
1
Dopo la fioritura delle muffe prendere delicatamente ogni frutto, svuotarlo internamente, farcirlo con il sorbetto e servire.

Pera dell'Emilia Romagna IGP - Dessert gourmet: Pera Centenaria con sorbetto alla pera

 
 
 
 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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