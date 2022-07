Sushi and Co. presenta il suo nuovo piatto in menu, il carpaccio di Tataki realizzato dallo chef Alessio D’Agostino. Fresco e delicato, con note agrumate e di peperone, il Tataki Carpaccio parla di mare, estate e sole.



Ingredienti per 4 persone:

200 g di filetti di tonno

Salsa di soia bianca q.b.

Olio Evo q.b.



Procedimento

Il filetto di tonno rosso viene sottoposto a marinatura zuke in salsa di soia per un circa 4 ore. Successivamente è scottato ai quattro lati su griglia. Quindi viene tagliato in fettine spesse circa 3 millimetri e condito con salsa ponzu agli agrumi.

Si conclude il piatto con un puntino di salsa jalapeno e una julienne di jalapeno dolce.



Salsa ponzu agli agrumi

100 ml di succo di limone

30 ml di aceto di riso

70 salsa di soia poco sale

30 ml di mirin

10 g di zucchero di canna

2 lime

2 arance



Miscelare tutti gli ingredienti con una frusta, infine tagliare a metà lime e arance e lasciare riposare tutto x 24 h in frigo. Filtrare per evitare residui degli agrumi.



Maionese allo jalapeno

Ingredienti per la maionese classica

2 tuorli

200 ml di olio di semi

1 limone

1 pizzico di sale

1 pizzico di pepe



Procedimento classico



Ingredienti per la maionese allo jalapeno

Maionese classica

40 g peperoncini jalapeno

20 ml soia scura

20 ml mirin



Tagliare i peperoncini, eliminare i semi. Frullare al minipimer tutti gli ingredienti finché risulti senza grumi e setoso.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.