Luigi Alioto, chef del ristorante Grecale del Resort Valle dell’Erica Thalasso & Spa in località Valle dell’Erica a Santa Teresa Gallura (Ot) e membro di Euro-Toques, propone un antipasto estivo contro il caldo asfissiante: Lingotto di tonno marinato su zuppetta di anguria e aria di mozzarella.



Ingredienti per 4 persone

Tonno 500 g

Anguria centrifugata 300 g

1 Mela Smith

Olio di oliva 150 g

1 Lime

Maggiorana, qualche rametto

Timo, qualche rametto

Zenzero 10 g circa

Aceto di limoni, un cucchiaino da caffè

Sale q.b.

Acqua di mozzarella di bufala 150 g

Lecitina di soia 15 g



Procedimento

Tagliare il tonno a listarelle e metterlo in una pirofila, aggiungere le erbette il lime, grattugiato e in parte il succo, unire olio di oliva, zenzero triato, aceto di limoni e sale, coprire con pellicola e porre i frigo per circa un’ora.



Con l’aiuto della centrifuga prepariamo la zuppetta di anguria privata dei semi, unendo qualche goccia di lime per acidularla. Versarla in una ciotola con sopra il tonno e qualche tocchetto di mela Smith.



Infine definiamo il piatto con emulsione al frullatore a immersione, di acqua di mozzarella di bufala addizionando la lecitina di soia incorporando aria.

