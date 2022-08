Il salmone è un ingrediente perfetto per un’alimentazione sana e corretta: povero in grassi saturi, ma ricco di acidi grassi polinsaturi Omega-3 – i grassi buoni -, contiene proteine nobili, sali minerali e notevoli quantità di vitamine A, D, B12. È inoltre versatile, adatto sia a piatti pensati per adulti sia a quelli per i più piccoli.

Scopriamo qui una nuova ricetta con il salmone norvegese, il Bowl con riso rosso e salmone norvegese.

Ingredienti per due persone:

500 g di filetti di salmone norvegese, senza pelle né lische

300 g di riso rosso

zenzero in agrodolce (gari)

70 g di noci sgusciate

50 g di uvetta

150 g di pomodori secchi

2 lime

olio extravergine d’oliva

Procedimento:

Cuocere il riso rosso e lasciarlo raffreddare.

Tagliare il salmone a cubotti e metterlo a cuocere a vapore.

Una volta pronto iniziare a condire la bowl con salmone, noci sgusciate, uvetta, pomodori secchi, zenzero, lime tagliato e un filo d'olio

