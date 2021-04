Ceviche di branzino con H2O di pomodoro e cipolla, polpo, branzino, gambero, capasanta, seppia, ortaggi e fiori eduli

Pubblicato il 21 aprile 2021 | 10:44

Ceviche di branzino con H2O di pomodoro e cipolla, polpo, branzino, gambero, capesanta, seppia, ortaggi e fiori eduli

H

2

2

2

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani

1.2 kg di pomodori ramati maturi 500 g datterini maturi italiani 500 g pomodoro costoluto 45 g sale Maldon1. Inserire tutti gli ingredienti in un frullatore a boccale ed omogenizzare2. Versare il composto in un contenitore forato con etamina e lasciare separare la parte acquosa separandola da quella solida3. far decantare una notte l'acqua di pomodoro ed infine confezionarla in sacchetti s.v.500 g acqua di pomodoro 100 g sedano verde60 g succo di lime 3-5 pz (in base alla maturazione del lime)5 gocce di tabasco3 foglie di menta30 g di cipolla 4 g di gele spessa50 g olio extravergine1. Emulsionare tutti gli ingredienti e filtrare colino cinese maglia fine2. In servizio utilizzare 60 g di liquido base per piatto500/700 g polpo fresco40 g olio extravergine1. Inserire in sottovuoto con l'olio extra2. Cuocere a vapore per 90 min a 98°C3. Mantenere il polpo nel s.v. e raffreddare in acqua e ghiaccio portandolo a +5°C4. Togliere dal s.v. e porzionare con pezzatura da 30 g5. Al momento del servizio rigenerare a vapore300 g branzino pulito senza pelle e lische1. Porzionare il branzino a cubetti da 5/6 g2. Ottenere porzione da 5 pz di circa 30 g3. Stoccare nella mise4. Al momento del servizio scottare in padella e salare con sale maldon15 pz gamberi rossi puliti totalmente50 g gin25 g olio extra5 bacche di caradamomo5 g sale maldon1. Inserire in s.v. 3 pz di gambero con il gin, olio, succo d'arancia, sale e aromi2. Abbattere a -18°C e conservare in mise3. Al momento del servizio rigenerare in acqua calda a 52° X 2 min.4. Separare dal liquido di marinatura ed impiantare400 g capesante fresche Usa50 g latte di cocco50 g olio10 g zenzero grattugiato50 g sakè1. Lavare le capesante in acqua minerale frizzante e levare la parte fibrosa che si trova sul lato di colore bianco opaco.2. Inserire le capesante in un s.v. aggiungere gli ingredienti di marinatura e termosaldare.3. Lascare le capesante nell'infusione x 6 ore e poi eliminare lo zenzero4. Stoccare nella mise5. Al momento del servizio tagliare in quarti la capasanta ed utilizzare200 g polpa di seppia 200 gcalamaro4 g olio extra vergine1. pulire le seppia, i calamari e tagliare a piccoli pezzi2. Inserire la polpa in un frullatore e omogenizzare3. Passarla al setaccio ed inserire il composto in un sacchetto a poche4. tra 2 fogli di carta da forno inserire 20 g di composto e stendere con l'ausilio di un copapasta ed un batticarne5. Questo per ottenere delle sfoglie tonde regolari6. Inserire ogni singola sfoglia con la carta forno in un s.v. e termosaldare1. Cuocere a 65°C per 12 min2. Raffreddare in acqua e ghiaccio3. conservare in frigorifero250 g cipolla rossa 1. Portare a bollore un litro d'acqua con 5 g di sale e 20 g di aceto di riso2. Scottare pochi secondi la cipolla ed utilizzare200 g asparagi verdi 1. Pelare gli asparagi verdi, eliminare la parte fibrosa finale2. Sbollentare in acqua gli steli, raffreddarlo in acqua e ghiaccio3. Tagliare gli asparagi a piccole rondelle250 g daikon tagliato a dadi di 0,5 x 0,5 cm1. Portare a bollore un litro d'acqua con 7 g di sale2. Cuocere per un minuto il daikon ed utilizzare250 g mais peruviano bianco1. Inserire in una casseruola 2 litri di acqua con 30 g di aceto di mela e 12 g di sale e portare a bollore2. Aggiungere il mais bianco peruviano e cuocere per 50 min.3. Colare e raffreddare in acqua e ghiaccio.4. Infine starnare e conservare in salamoia al 5%5. Rigenerare a vapore per il servizio10 g cavialeAdagiare alla base della fondina pesci e verdure, nappare con 60 gdi latte di tigre all’HO di pomodoro, sovrapporre la sfoglia di seppia ed infine aggiungere caviale ed elementi floreali.