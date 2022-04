Ingredienti (per 10 persone)

Bistecca di salmone fritta: 10 bistecche di salmone, 100 ml Roast & Fry Debic

Asparagi cremosi: 500 g asparagi bianchi, 500 g asparagi verdi, 300 ml Cream Plus Mascarpone Debic

Olio al crescione: 100 g crescione, 200 ml olio di semi d’uva

Mousseline di patate: 1 kg patate farinose, 200 ml Cream Plus Mascarpone Debic, 200 g Burro Tradizionale Debic, 5 g pepe, 5 g sale

Salmone con crema di asparagi, olio di crescione e mousseline di patate

Preparazione

Bistecca di salmone fritta: friggere i tranci di salmone rosati nel Roast & Fry Debic. Tenerli in caldo.

Asparagi cremosi: pelare gli asparagi bianchi. Tagliare gli asparagi verdi e bianchi in diagonale in pezzi sottili. Sbollentarli brevemente in acqua salata. In una sauteuse, portare Cream Plus Mascarpone Debic a ebollizione con un po’ di sale e pepe. Tenere in caldo.

Olio al crescione: lavare, asciugare e tagliare il crescione in pezzi grossolani. Trasferire l’olio insieme ai semi d’uva in un frullatore. Frullare per 20 minuti fino a quando l’olio si scalda sopra i 70°C. Passare attraverso un setaccio fine e conservare in una bottiglia da spremere.

Mousseline di patate: sbucciare le patate e cuocerle fino a quando diventano tenere in acqua salata. Scolare le patate e schiacciarle insieme con Cream Plus Mascarpone Debic e Burro Tradizionale Debic. Condire con sale e pepe. Spingere la purea attraverso un tamis per renderla extra fine. Tenere in caldo.

