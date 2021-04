Pubblicato il 20 aprile 2021 | 11:04

Tataki di palamita, caponata di verdure con salsa carpione e composta peperoni piccanti

I

120 g di palamita (un filetto)

5 cipollotti

2 carote

2 coste di sedano

1 zucchina

1/2 broccolo calabrese

1/2 cavolfiore

1/2 broccolo romano

1 peperone rosso

50g di peperoncini fresco

300g di vino bianco

150g di aceto di vino bianco

100 g di zucchero semolato

5o g peperoncini freschi

300g di brodo di pollo

Olio Q.B

Sale Q.B

Aneto e menta

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani

Lavare bene il peperone, togliere i semi e pelare, tagliare i peperoncini a metà in verticale ed eliminare i filamenti bianchi. Poi mettere in una pentola e cuocere con 50g di zucchero di canna e 150 g di vino bianco per 40 minuti. Una volta cotti i peperoni frullare tutto e mettere in un barattolo dopodiché mettere in forno a vapore ad 80° per un’ora e poi una volta raffreddato conservare in frigo.Tagliare a quadratini di mezzo cm le carote,i cipollotti,il sedano, e la zucchina (solo il verde). I cavoli invece tagliarli a mò di roselline.Una volta tagliate le verdure,sbollentare e poi passare in una padella dove verranno saltate e insaporite con erbe sale e olio.Con gli scarti di verdura avanzate dal taglio per la caponata fatto in precedenza (carote, sedano,cipollotti). Mettere in una pentola le verdure a stufare con vino bianco, aceto, zucchero, una volta dealcolizzati aceto e vino aggiungere il brodo di pollo e far cuocere le verdure ;quando sono cotte frullare a mò di crema il composto.Una volta pronti con contorni e salse andiamo a scottare la palamita in una padella antiaderente calda da tutti e quattro i lati poi scaloppare. Poi passiamo a montare il piatto, adagiamo il filetto di pesce sulla caponata di verdure precedentemente scaldate e saltate in un padellino; concludiamo andando a mettere la crema carpione e la composta di peperoni al lato del pesce. Guarniamo con qualche ciuffetto di menta e aneto.