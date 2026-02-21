Piatto del Buon Ricordo: lombata di coniglio in porchetta

La lombata di coniglio in porchetta è un secondo piatto di grande eleganza, appartenente alla tradizione gastronomica italiana e inserito tra i piatti del Buon Ricordo. La carne, disossata e farcita con interiora, aglio e finocchio selvatico, viene arrotolata e avvolta nel rigatino stagionato per conferire succulenza e profumo. La doppia cottura - prima a bassa temperatura e poi in forno caldo - garantisce morbidezza e concentrazione aromatica.

Preparazione 1 Disossate le lombate di coniglio, conditele con sale, pepe, aglio tritato e ciuffetti di finocchio selvatico. Al centro della lombata mettete la metà delle interiore del coniglio tritate lasciando da parte i rognoni. 2 Arrotolate le lombate e avvolgetele in fette di rigatino. Avvolgetele con pellicola e chiudetele come fossero dei salamini. Mettete in sacchetti per sottovuoto e chiudete al massimo della pressione. 3 Cuocete in forno a vapore a temperatura di 70°C per 40 minuti. Fate raffreddare in frigorifero. Con le ossa fate un fondo bruno. 4 Al momento del servizio togliete le lombate dal sottovuoto e dalla pellicola scaldate il forno a 200°C e cuocete con sonda al cuore a 48°C. Composizione del piatto 1 Togliete dal forno le lombate e tagliatele ognuna in 4 parti , su queste mettete un ciuffetto di finocchio selvatico. Saltate in padella con un poco di olio i rognoni, tagliateli a metà e mettete ciascun pezzo accanto ad ogni pezzo di lombata. Completate con fondo bruno di coniglio.

Il fondo bruno di coniglio e i rognoni saltati completano un piatto intenso, tecnico e profondamente identitario, dove la delicatezza della carne bianca si fonde con note rustiche e aromatiche.