Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 21 febbraio 2026  | aggiornato alle 10:55 | 117543 articoli pubblicati

Piatto del Buon Ricordo: lombata di coniglio in porchetta

Lombata di coniglio in porchetta, piatto del Buon Ricordo: carne disossata farcita con interiora, finocchio selvatico e aglio, avvolta nel rigatino e cotta a bassa temperatura. Servita con fondo bruno e rognoni saltati

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Secondo di carne
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 80 minuti
Calorie: 420 kcal

21 febbraio 2026 | 10:30
di Paolo Teverini
Ristorante Paolo Teverini - Bagno di Romagna
Ingredienti
Dosi per:
  • Lombate di coniglio
    2 n
  • Finocchio selvatico
    qb
  • Aglio
    qb
  • Rigatino stagionato
    qb
  • Olio evo
    qb
  • Sale
    qb
  • Pepe
    qb
La lombata di coniglio in porchetta è un secondo piatto di grande eleganza, appartenente alla tradizione gastronomica italiana e inserito tra i piatti del Buon Ricordo. La carne, disossata e farcita con interiora, aglio e finocchio selvatico, viene arrotolata e avvolta nel rigatino stagionato per conferire succulenza e profumo. La doppia cottura - prima a bassa temperatura e poi in forno caldo - garantisce morbidezza e concentrazione aromatica. 

Preparazione
1
Disossate le lombate di coniglio, conditele con sale, pepe, aglio tritato e ciuffetti di finocchio selvatico. Al centro della lombata mettete la metà delle interiore del coniglio tritate lasciando da parte i rognoni.
2
Arrotolate le lombate e avvolgetele in fette di rigatino. Avvolgetele con pellicola e chiudetele come fossero dei salamini. Mettete in sacchetti per sottovuoto e chiudete al massimo della pressione.
3
Cuocete in forno a vapore a temperatura di 70°C per 40 minuti. Fate raffreddare in frigorifero. Con le ossa fate un fondo bruno.
4
Al momento del servizio togliete le lombate dal sottovuoto e dalla pellicola scaldate il forno a 200°C e cuocete con sonda al cuore a 48°C.
Composizione del piatto
1
Togliete dal forno le lombate e tagliatele ognuna in 4 parti , su queste mettete un ciuffetto di finocchio selvatico. Saltate in padella con un poco di olio i rognoni, tagliateli a metà e mettete ciascun pezzo accanto ad ogni pezzo di lombata. Completate con fondo bruno di coniglio.

Il fondo bruno di coniglio e i rognoni saltati completano un piatto intenso, tecnico e profondamente identitario, dove la delicatezza della carne bianca si fonde con note rustiche e aromatiche.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
coniglio in porchetta lombata di coniglio ricetta Buon Ricordo coniglio farcito finocchio selvatico fondo bruno di coniglio cucina tradizionale italiana secondo piatto di coniglioPaolo Teverini
 
