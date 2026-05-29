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venerdì 29 maggio 2026  | aggiornato alle 14:06 | 119511 articoli pubblicati

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Pinsa romana croccante e soffice ad alta idratazione

Pinsa classica croccante e leggera, realizzata con impasto ad alta idratazione e lunga lievitazione. Una base fragrante e alveolata, perfetta da farcire a piacere con ingredienti dolci o salati

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Pinsa
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 240 minuti
Calorie: 270 kcal

29 maggio 2026 | 10:30
Pinsa romana croccante e soffice ad alta idratazione
Pinsa romana croccante e soffice ad alta idratazione

Pinsa romana croccante e soffice ad alta idratazione

Pinsa classica croccante e leggera, realizzata con impasto ad alta idratazione e lunga lievitazione. Una base fragrante e alveolata, perfetta da farcire a piacere con ingredienti dolci o salati

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Pinsa
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 240 minuti
Calorie: 270 kcal
29 maggio 2026 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
Consorzio Garda Doc
Galbani
Suicrà
MWMKT crociera
Dr Schar
Gastronomia Emiliana

Croccante fuori, soffice e alveolata all’interno: la pinsa realizzata con Inventis Troppo Pinsa conquista per leggerezza, fragranza e gusto autentico. Grazie all’elevata idratazione dell’impasto e alla lavorazione studiata, si ottiene una base dalla consistenza ariosa e facilmente digeribile, perfetta per accogliere qualsiasi tipo di farcitura, dalle più classiche alle più creative. L’impasto, arricchito con olio extravergine d’oliva e preparato senza necessità di aggiungere sale, sviluppa una struttura elastica e ben alveolata che garantisce una cottura uniforme e una piacevole croccantezza esterna. Dopo la lievitazione, la pinsa assume la tipica forma allungata e sprigiona in forno profumi intensi e invitanti.

Preparazione
Tempi di impasto
1
10 min. in 1° velocità + 5 min. in 2° velocità con 55% d'acqua + 5 min. aggiungendo l'acqua rimanente (impastatrici a spirale).

N.B.: non è necessario aggiungere sale, è già incluso nel mix
Puntatura
1
1 ora.
Spezzatura
1
Pezzi da 500 g.
Formatura
1
Forma allungata.
Lievitazione
1
2 ore e mezza. Possibilità di mantenere a 4°C fino a 48 ore.
Cottura
1
A 245°C per 14 min.
Farcitura
1
A piacere.

Ideale per una cena conviviale, un aperitivo gourmet o una proposta professionale da pizzeria moderna, questa pinsa classica rappresenta il perfetto equilibrio tra tradizione italiana, innovazione tecnica e leggerezza contemporanea.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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