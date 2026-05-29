Pinsa romana croccante e soffice ad alta idratazione

Croccante fuori, soffice e alveolata all’interno: la pinsa realizzata con Inventis Troppo Pinsa conquista per leggerezza, fragranza e gusto autentico. Grazie all’elevata idratazione dell’impasto e alla lavorazione studiata, si ottiene una base dalla consistenza ariosa e facilmente digeribile, perfetta per accogliere qualsiasi tipo di farcitura, dalle più classiche alle più creative. L’impasto, arricchito con olio extravergine d’oliva e preparato senza necessità di aggiungere sale, sviluppa una struttura elastica e ben alveolata che garantisce una cottura uniforme e una piacevole croccantezza esterna. Dopo la lievitazione, la pinsa assume la tipica forma allungata e sprigiona in forno profumi intensi e invitanti.

Preparazione Tempi di impasto 1 10 min. in 1° velocità + 5 min. in 2° velocità con 55% d'acqua + 5 min. aggiungendo l'acqua rimanente (impastatrici a spirale).



N.B.: non è necessario aggiungere sale, è già incluso nel mix Puntatura 1 1 ora. Spezzatura 1 Pezzi da 500 g. Formatura 1 Forma allungata. Lievitazione 1 2 ore e mezza. Possibilità di mantenere a 4°C fino a 48 ore. Cottura 1 A 245°C per 14 min. Farcitura 1 A piacere.

Ideale per una cena conviviale, un aperitivo gourmet o una proposta professionale da pizzeria moderna, questa pinsa classica rappresenta il perfetto equilibrio tra tradizione italiana, innovazione tecnica e leggerezza contemporanea.