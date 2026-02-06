Pizza Cuore, un'idea sfiziosa per una cena speciale

Eros, gusto e atmosfera si incontrano a tavola, soprattutto a San Valentino. Il 14 febbraio diventa così l’occasione perfetta per trasformare una cena - in casa o al ristorante - in un’esperienza sensoriale completa, dove luce soffusa, musica e piatti scelti con cura contribuiscono a creare complicità. Non è solo suggestione: tra cibo e desiderio esiste un legame profondo, riconosciuto anche dalla scienza, che passa attraverso aromi, consistenze e reazioni chimiche capaci di stimolare emozioni e piacere.

Tra gli alimenti considerati afrodisiaci spicca il Gorgonzola Dop, un formaggio che unisce gusto e seduzione. Merito della feniletilamina, la stessa sostanza che il cervello produce quando ci si innamora, e della tirosina, che favorisce la produzione di dopamina, molecola chiave del desiderio. Ma non solo: il suo aroma intenso, dovuto all’acido valerianico - affine a un feromone femminile - e la sua consistenza morbida e avvolgente lo rendono un alleato ideale per una cucina che vuole parlare ai sensi.

Preparazione 1 Tagliate la cipolla a fette sottili. In una padella scaldate una noce di burro ed unite la cipolla a fette. Fate appassire e poi unite il miele e l’aceto. Aggiustate di sale, pepe e timo e ultimate la cottura. 2 Stendete l’impasto per pizza in una teglia precedentemente oliata. Adagiate le patate e le cipolle su tutta la superficie lasciando il cornicione libero. Unite il timo ed un filo d’olio evo e pepe. 3 Fate cuocere in forno preriscaldato a 220° per 30 minuti. Togliete dal forno e guarnite con lo speck ed il Gorgonzola Dop. Servite subito.

In questo gioco di suggestioni, il Gorgonzola Dop diventa protagonista di ricette pensate per sorprendere e condividere, trasformando ogni boccone in un gesto di complicità. Perché a San Valentino, più che mai, l’amore passa anche dal palato.