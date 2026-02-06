Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 06 febbraio 2026

Pizza Cuore, un'idea sfiziosa per una cena speciale

Pizza Cuore facile e golosa con patate dolci, cipolle caramellate al miele, speck croccante e Gorgonzola DOP. Un equilibrio perfetto tra dolce e salato, ideale per una cena speciale e ricca di gusto

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Pizza
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 40 minuti
Calorie: 520 kcal

06 febbraio 2026 | 10:30
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Impasto per pizza
    1 n
  • Gorgonzola Dop
    200 g
  • Speck a fette
    100 g
  • Timo
    qb
  • Noce di burro
    1 n
  • Aceto
    15 ml
  • Miele
    10 g
  • Sale e pepe
    qb
  • Cipolla rossa
    1 n
  • Olio evo
    qb
Eros, gusto e atmosfera si incontrano a tavola, soprattutto a San Valentino. Il 14 febbraio diventa così l’occasione perfetta per trasformare una cena - in casa o al ristorante - in un’esperienza sensoriale completa, dove luce soffusa, musica e piatti scelti con cura contribuiscono a creare complicità. Non è solo suggestione: tra cibo e desiderio esiste un legame profondo, riconosciuto anche dalla scienza, che passa attraverso aromi, consistenze e reazioni chimiche capaci di stimolare emozioni e piacere.

Tra gli alimenti considerati afrodisiaci spicca il Gorgonzola Dop, un formaggio che unisce gusto e seduzione. Merito della feniletilamina, la stessa sostanza che il cervello produce quando ci si innamora, e della tirosina, che favorisce la produzione di dopamina, molecola chiave del desiderio. Ma non solo: il suo aroma intenso, dovuto all’acido valerianico - affine a un feromone femminile - e la sua consistenza morbida e avvolgente lo rendono un alleato ideale per una cucina che vuole parlare ai sensi.

Preparazione
1
Tagliate la cipolla a fette sottili. In una padella scaldate una noce di burro ed unite la cipolla a fette. Fate appassire e poi unite il miele e l’aceto. Aggiustate di sale, pepe e timo e ultimate la cottura.
2
Stendete l’impasto per pizza in una teglia precedentemente oliata. Adagiate le patate e le cipolle su tutta la superficie lasciando il cornicione libero. Unite il timo ed un filo d’olio evo e pepe.
3
Fate cuocere in forno preriscaldato a 220° per 30 minuti. Togliete dal forno e guarnite con lo speck ed il Gorgonzola Dop. Servite subito.

In questo gioco di suggestioni, il Gorgonzola Dop diventa protagonista di ricette pensate per sorprendere e condividere, trasformando ogni boccone in un gesto di complicità. Perché a San Valentino, più che mai, l’amore passa anche dal palato.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
