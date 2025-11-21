Pizza gourmet "Cotto arrosto, porcini, Parmigiano Reggiano e pesto di basilico"

Menu Apri login
21 novembre 2025 | 10:30
21 novembre 2025 | 10:30
 
di Klaus Palumbo
Acquaefarina a Trento
Ingredienti
Dosi per:
  • Impasto
  • Farina 00
    1600 g
  • Acqua a temperatura ambiente
    1000 ml
  • Lievito madre ( rinfreschi con farine macinate a pietra)
    160 g
  • Sale marino integrale
    40 g
  • Codimento in cottura
  • Fiordilatte di Agerola
    qb
  • Funghi porcini precedentemente saltati in padella con olio, aglio e prezzemolo
    qb
  • In uscita
  • Prosciutto cotto arrosto Branchi
    qb
  • Scaglie di Parmigiano Reggiano
    qb
  • Pesto di basilico
    qb
  • Olio evo
    qb
Questa pizza nasce da un impasto tradizionale realizzato con lievito madre e farina tipo “00”, lavorato con una tecnica attenta che prevede una doppia velocità di impastamento e un riposo iniziale per dare struttura ed elasticità. Dopo una piega e un breve rilassamento, l’impasto viene suddiviso in panetti da 280 g e lasciato maturare a temperatura ambiente per 10–12 ore, garantendo una pizza altamente digeribile e dal profumo intenso.

Preparazione
Per l'impasto
1
Versare nell’impastatrice l’acqua e sciogliere il lievito madre, inserire la farina e impastare per circa 6/7 minuti in prima velocità, procedere per altri 3 minuti in seconda velocità; a 2 minuti dal termine inserire il sale.
2
Lasciare riposare l’impasto su un piano dopo avergli dato una piega, coprendolo con un canovaccio umido per una ventina di minuti. Successivamente procedere con lo staglio e formatura dei panetti che saranno da circa 280 g.
3
Adagiarli in una cassetta e tenerli a temperatura ambiente per circa 10/12 ore.

Si può in alternativa usare lievito di birra (2 g)

Il condimento esalta il contrasto tra ingredienti cotti e aggiunte a crudo: in cottura troviamo il fiordilatte di Agerola, fresco e filante, accompagnato dai funghi porcini saltati in padella con olio, aglio e prezzemolo che donano aromaticità. A fine cottura la pizza viene completata con un prosciutto cotto arrosto di alta qualità, scaglie di Parmigiano Reggiano, un profumato pesto di basilico e un filo di olio extravergine d’oliva, per un risultato ricco, equilibrato e avvolgente.

In abbinamento ideale: Pisoni - Trentodoc Nature Chardonnay, 28 mesi sui lieviti, capace di pulire il palato e valorizzare la complessità dei topping.

 
 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
