Pizza gourmet zucca e porcini con profumi irpini

Una pizza dal carattere autunnale e avvolgente, che unisce la dolcezza della vellutata di zucca lunga alla ricchezza dei funghi porcini trifolati, impreziosita dalla provola d’Agerola e dalle scaglie di pecorino Carmasciano. L’impasto, preparato con farine di media forza del Mulino Scoppettuolo (Campania), segue la tradizione della pizza napoletana con una lievitazione di 12 ore e la cottura nel forno a legna.

Preparazione Per l’impasto 1 Preparare l’impasto 12 ore prima utilizzando farine di media forza del Mulino Scoppettuolo (Campania). Dopo una prima lievitazione, formare panetti da 250 g e lasciarli riposare a temperatura ambiente per 8-12 ore. Per la vellutata di zucca 1 Tagliare la zucca lunga a cubetti e soffriggerla in olio e aglio fino a renderla morbida. Eliminare l’aglio e frullare la polpa con un mixer a immersione fino a ottenere una crema vellutata. Lasciar raffreddare. 2 Pulire i funghi porcini freschi, tagliarli a fettine sottili e saltarli in padella con aglio, olio e prezzemolo per pochi minuti. 3 Tagliare la provola d’Agerola in listarelle e scolarla leggermente per evitare che rilasci troppa acqua in cottura. 4 Preriscaldare il forno tradizionale napoletano a legna (oppure quello domestico alla massima potenza). 5 Stendere il disco di pasta, condire con la vellutata di zucca, i porcini e la provola. Cuocere fino a doratura del cornicione (circa 60-90 secondi nel forno a legna, 5-6 minuti nel forno domestico). 6 All’uscita dal forno, completare con scaglie di pecorino Carmasciano, basilico fresco e olio extravergine Ravece.

Completano la ricetta il basilico fresco e l’olio extravergine d’oliva Ravece, che esaltano i profumi e i sapori del territorio irpino. La pizza “Zucca e Porcini” è ideale per chi ama i contrasti delicati e decisi insieme: la cremosità della zucca si fonde con l’intensità dei funghi e il carattere del pecorino. Perfetta in abbinamento allo spumante rosato dell’azienda Case d’Alto, realizzato con uve Aglianico 100% e metodo Charmat lungo con fermentazione da mosto, un vino dal perlage fine e dalla freschezza ideale per accompagnare i sapori autunnali di questa creazione.