Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 17 novembre 2025  | aggiornato alle 11:44 | 115767 articoli pubblicati

Pizza gourmet zucca e porcini con profumi irpini

Pizza gourmet d’autunno con vellutata di zucca, porcini e provola d’Agerola, cotta nel forno a legna e completata da pecorino Carmasciano e olio Ravece. Da gustare con spumante rosato Case d’Alto da uva Aglianico 100%

Tipologia Cucina: Cucina campana / Pizza napoletana
Categoria: Piatto unico (pizza)
Difficoltà: Media
Costo: Media
Tempo di preparazione: 5 minuti
Calorie: 1000 kcal

17 novembre 2025 | 10:30
di Giovanni Grimaldi
Pizzeria Giovanni Grimaldi
Ingredienti
Dosi per:
  • Vellutata di zucca lunga
    90 g
  • Porcini trifolati con aglio olio e prezzemolo
    70 g
  • Provola d'Agerola
    70 g
  • Pecorino carmasciano (a scaglie)
    20 g
  • Basilico
    qb
  • Olio extravergine d’oliva Ravece
    qb
Una pizza dal carattere autunnale e avvolgente, che unisce la dolcezza della vellutata di zucca lunga alla ricchezza dei funghi porcini trifolati, impreziosita dalla provola d’Agerola e dalle scaglie di pecorino Carmasciano. L’impasto, preparato con farine di media forza del Mulino Scoppettuolo (Campania), segue la tradizione della pizza napoletana con una lievitazione di 12 ore e la cottura nel forno a legna.

Preparazione
Per l’impasto
1
Preparare l’impasto 12 ore prima utilizzando farine di media forza del Mulino Scoppettuolo (Campania). Dopo una prima lievitazione, formare panetti da 250 g e lasciarli riposare a temperatura ambiente per 8-12 ore.
Per la vellutata di zucca
1
Tagliare la zucca lunga a cubetti e soffriggerla in olio e aglio fino a renderla morbida. Eliminare l’aglio e frullare la polpa con un mixer a immersione fino a ottenere una crema vellutata. Lasciar raffreddare.
2
Pulire i funghi porcini freschi, tagliarli a fettine sottili e saltarli in padella con aglio, olio e prezzemolo per pochi minuti.
3
Tagliare la provola d’Agerola in listarelle e scolarla leggermente per evitare che rilasci troppa acqua in cottura.
4
Preriscaldare il forno tradizionale napoletano a legna (oppure quello domestico alla massima potenza).
5
Stendere il disco di pasta, condire con la vellutata di zucca, i porcini e la provola. Cuocere fino a doratura del cornicione (circa 60-90 secondi nel forno a legna, 5-6 minuti nel forno domestico).
6
All’uscita dal forno, completare con scaglie di pecorino Carmasciano, basilico fresco e olio extravergine Ravece.

Completano la ricetta il basilico fresco e l’olio extravergine d’oliva Ravece, che esaltano i profumi e i sapori del territorio irpino. La pizza “Zucca e Porcini” è ideale per chi ama i contrasti delicati e decisi insieme: la cremosità della zucca si fonde con l’intensità dei funghi e il carattere del pecorino. Perfetta in abbinamento allo spumante rosato dell’azienda Case d’Alto, realizzato con uve Aglianico 100% e metodo Charmat lungo con fermentazione da mosto, un vino dal perlage fine e dalla freschezza ideale per accompagnare i sapori autunnali di questa creazione.

 

© Riproduzione riservata

 
zucca e porcini pizza gourmet ricetta pizza napoletana vellutata di zucca porcini trifolati provola d’Agerola pecorino Carmasciano olio ravece forno a legna napoletano spumante aglianico Case d’Alto
 
