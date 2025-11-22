Pizza romana Sottobosco: ricetta casalinga di Andrea Bava

La Pizza Romana “Sottobosco” in versione casalinga di Andrea Bava è un omaggio ai profumi del bosco e alla croccantezza tipica della tradizione romana. La base, sottilissima e fragrante, nasce da un impasto leggero a lunga maturazione che permette di ottenere una pizza asciutta e croccante anche nel forno domestico.

Preparazione Impasto 1 Sciogli il lievito in poca acqua. Unisci la farina e inizia a impastare, aggiungendo gradualmente l’acqua.

Incorpora il sale e infine l’olio, lavorando fino a ottenere un impasto liscio. Lascia riposare 30 minuti, quindi fai un giro di pieghe. Copri e lascia maturare in frigo per 18–24 ore. 2 Togli dal frigo, lascia acclimatare 1 ora e dividi in panetti da circa 180 g. Stendi col mattarello molto sottile.

Cuoci in forno statico preriscaldato a 320–340°C (o alla massima temperatura domestica) per 3–4 minuti, fino a croccantezza. Crema di porcini 1 Rosola i porcini con olio e aglio, poi frulla fino a ottenere una crema liscia. Funghi spadellati 1 Spadella velocemente i funghi con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio, lasciandoli croccanti e profumati. Gel di cipolla rossa di Cannara 1 Appassire dolcemente la cipolla affettata con olio e sale, sfumare con poco aceto, frullare e legare con amido fino a ottenere una consistenza cremosa. Cipolla rossa di Cannara in agrodolce 1 Cuocere a fuoco lento spicchi di cipolla con acqua, aceto e zucchero (2:1:1) fino a renderla morbida e lucida. Montaggio 1 Stendi la base e spalma circa 50–60 g di crema di porcini. Aggiungi 120 g di funghi spadellati e 20 g di olive taggiasche. Cuoci fino a rendere la pizza sottile e croccante. 2 All’uscita, completa con 100 g di stracciatella, gel di cipolla, cipolla in agrodolce e prezzemolo riccio fresco.

Il topping è un viaggio sensoriale: una crema vellutata di porcini crea la base aromatica, su cui si adagiano funghi shiitake e nameko spadellati, mantenuti croccanti e succosi. Le cipolle di Cannara compaiono in doppia consistenza - un gel morbido e una versione in agrodolce - che donano profondità e contrasto. La stracciatella fresca aggiunge cremosità e dolcezza, mentre le olive taggiasche e il prezzemolo riccio chiudono il piatto con note sapide e balsamiche. Una pizza elegante, bilanciata e sorprendente.