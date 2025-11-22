Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 22 novembre 2025  | aggiornato alle 10:53 | 115896 articoli pubblicati

Pizza romana Sottobosco: ricetta casalinga di Andrea Bava

Pizza romana sottile e croccante con crema di porcini, funghi spadellati, cipolla di Cannara in due consistenze, stracciatella e olive taggiasche. Un’esplosione di profumi del bosco in versione casalinga.

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Pizza
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 60 minuti
Calorie: 690 kcal

22 novembre 2025 | 10:30
di Andrea Bava
Pizzeria Da Andrea - Perugia
Ingredienti
Dosi per:
  • Impasto
  • Farina tipo 0
    720 g
  • Acqua
    470 g
  • Lievito di birra fresco
    2 g
  • Sale
    15 g
  • Olio evo
    30 g
  • Crema di porcini
  • Porcini
    300 g
  • Olio evo
    20 g
  • Spicchio d'aglio
    1 n
  • Sale
    qb
  • Funghi spadellati
  • Funghi shiitake
    300 g
  • Funghi nameko
    180 g
  • Olio evo
    20 g
  • Spicchio d'aglio
    1 n
  • Gel di cipolla rossa di Cannara
  • Cipolla rossa di Cannara
    150 g
  • Olio evo
    10 g
  • Aceto di vino rosso
    10 g
  • Amido di mais
    5 g
  • Sale
    qb
  • Cipolla rossa di Cannara in agrodolce
  • Cipolla rossa di Cannara
    150 g
  • Acqua
    100 g
  • Aceto di vino rosso
    50 g
  • Zucchero
    50 g
  • Altri ingredienti
  • Olive taggiasche denocciolate
    80 g
  • Stracciatella
    400 g
  • Prezzemolo riccio fresco
    qb
La Pizza Romana “Sottobosco” in versione casalinga di Andrea Bava è un omaggio ai profumi del bosco e alla croccantezza tipica della tradizione romana. La base, sottilissima e fragrante, nasce da un impasto leggero a lunga maturazione che permette di ottenere una pizza asciutta e croccante anche nel forno domestico.

Preparazione
Impasto
1
Sciogli il lievito in poca acqua. Unisci la farina e inizia a impastare, aggiungendo gradualmente l’acqua.
Incorpora il sale e infine l’olio, lavorando fino a ottenere un impasto liscio. Lascia riposare 30 minuti, quindi fai un giro di pieghe. Copri e lascia maturare in frigo per 18–24 ore.
2
Togli dal frigo, lascia acclimatare 1 ora e dividi in panetti da circa 180 g. Stendi col mattarello molto sottile.
Cuoci in forno statico preriscaldato a 320–340°C (o alla massima temperatura domestica) per 3–4 minuti, fino a croccantezza.
Crema di porcini
1
Rosola i porcini con olio e aglio, poi frulla fino a ottenere una crema liscia.
Funghi spadellati
1
Spadella velocemente i funghi con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio, lasciandoli croccanti e profumati.
Gel di cipolla rossa di Cannara
1
Appassire dolcemente la cipolla affettata con olio e sale, sfumare con poco aceto, frullare e legare con amido fino a ottenere una consistenza cremosa.
Cipolla rossa di Cannara in agrodolce
1
Cuocere a fuoco lento spicchi di cipolla con acqua, aceto e zucchero (2:1:1) fino a renderla morbida e lucida.
Montaggio
1
Stendi la base e spalma circa 50–60 g di crema di porcini. Aggiungi 120 g di funghi spadellati e 20 g di olive taggiasche. Cuoci fino a rendere la pizza sottile e croccante.
2
All’uscita, completa con 100 g di stracciatella, gel di cipolla, cipolla in agrodolce e prezzemolo riccio fresco.

Il topping è un viaggio sensoriale: una crema vellutata di porcini crea la base aromatica, su cui si adagiano funghi shiitake e nameko spadellati, mantenuti croccanti e succosi. Le cipolle di Cannara compaiono in doppia consistenza - un gel morbido e una versione in agrodolce - che donano profondità e contrasto. La stracciatella fresca aggiunge cremosità e dolcezza, mentre le olive taggiasche e il prezzemolo riccio chiudono il piatto con note sapide e balsamiche. Una pizza elegante, bilanciata e sorprendente.

 
 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
pizza romana pizza ai funghi pizza porcini stracciatella ricetta pizza croccante funghi spadellati cipolla di Cannara pizza gourmet impasto pizza romana ricettaAndrea Bava
 
