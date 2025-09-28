EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Castel Firmian
Polpette di cappello del prete di manzo irlandese

Per Giorgio Pellegrini, della storica macelleria Pellegrini di Milano, «Il taglio più indicato per realizzare piatti economici, a misura di bambino ma anche sani e di buona qualità è senza dubbio il cappello del prete»

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Secondo di carne
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 30 minuti
Calorie: 330 kcal

28 settembre 2025 | 10:30
di Giorgio Pellegrini
Macelleria Pellegrini - Milano
Ingredienti
Dosi per:
Con la fine dell'estate e l'inizio del nuovo anno scolastico, per gli italiani è tempo di tornare alle buone abitudini con un occhio attento al risparmio economico e ad una corretta alimentazione. In questo contesto, scegliere prodotti di qualità e con valori nutrizionali eccellenti diventa fondamentale per garantire pasti nutrienti e convenienti. E quale miglior alleato della carne di manzo irlandese

Grazie all'ampia varietà di tagli e alla sua versatilità, l'Irish Grass Fed Beef, ora anche IGP, costituisce un prodotto di ottima qualità con cui creare piatti deliziosi e nutrienti, rispettando il budget e garantendo sempre un'alimentazione equilibrata per tutta la famiglia: ideale per coniugare gusto, salute e convenienza, assicurando il meglio a tavola non solo per gli adulti, ma anche per i più piccoli.

Preparazione
1
Per preparare questo evergreen della cucina italiana, amato da tutti i bambini, bisogna impastare bene la carne di manzo con la salsiccia, l’uovo, il parmigiano, il sale, il pepe e i semi finocchio e poi creare le polpette delle dimensioni desiderate.
2
Quindi impanarle nel pangrattato e rosolarle in padella con il pomodoro oppure, in alternativa, cuocerle al forno per 10 minuti circa.
3
Un piatto che conquista grandi e piccini, perfetto da accompagnare con un’insalata o patate fritte.

Ma come scegliere un taglio versatile e perfetto per ottenere piatti sani, gustosi e adatti a tutta la famiglia? Bord Bia, ente governativo dedicato allo sviluppo dei mercati di esportazione dei prodotti alimentari irlandesi lo ha chiesto a Giorgio Pellegrini, proprietario della storica macelleria Pellegrini di Milano. «Il taglio più indicato per realizzare piatti economici, a misura di bambino ma anche sani e di buona qualità è senza dubbio il cappello del prete - afferma Pellegrini - si presta benissimo a diverse preparazioni e modalità di cottura, per proporre piatti diversi, che rientrino nel budget e che siano anche sani ma al tempo stesso ricchi di gusto».

 
 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Irish Grass Fed Beef polpette cappello del prete Giorgio Pellegrini
 
