Polpette di cappello del prete di manzo irlandese

Con la fine dell'estate e l'inizio del nuovo anno scolastico, per gli italiani è tempo di tornare alle buone abitudini con un occhio attento al risparmio economico e ad una corretta alimentazione. In questo contesto, scegliere prodotti di qualità e con valori nutrizionali eccellenti diventa fondamentale per garantire pasti nutrienti e convenienti. E quale miglior alleato della carne di manzo irlandese?

Grazie all'ampia varietà di tagli e alla sua versatilità, l'Irish Grass Fed Beef, ora anche IGP, costituisce un prodotto di ottima qualità con cui creare piatti deliziosi e nutrienti, rispettando il budget e garantendo sempre un'alimentazione equilibrata per tutta la famiglia: ideale per coniugare gusto, salute e convenienza, assicurando il meglio a tavola non solo per gli adulti, ma anche per i più piccoli.

Preparazione 1 Per preparare questo evergreen della cucina italiana, amato da tutti i bambini, bisogna impastare bene la carne di manzo con la salsiccia, l’uovo, il parmigiano, il sale, il pepe e i semi finocchio e poi creare le polpette delle dimensioni desiderate. 2 Quindi impanarle nel pangrattato e rosolarle in padella con il pomodoro oppure, in alternativa, cuocerle al forno per 10 minuti circa. 3 Un piatto che conquista grandi e piccini, perfetto da accompagnare con un’insalata o patate fritte.

Ma come scegliere un taglio versatile e perfetto per ottenere piatti sani, gustosi e adatti a tutta la famiglia? Bord Bia, ente governativo dedicato allo sviluppo dei mercati di esportazione dei prodotti alimentari irlandesi lo ha chiesto a Giorgio Pellegrini, proprietario della storica macelleria Pellegrini di Milano. «Il taglio più indicato per realizzare piatti economici, a misura di bambino ma anche sani e di buona qualità è senza dubbio il cappello del prete - afferma Pellegrini - si presta benissimo a diverse preparazioni e modalità di cottura, per proporre piatti diversi, che rientrino nel budget e che siano anche sani ma al tempo stesso ricchi di gusto».