Polpette vegane di avena e fagioli con crema di broccoli

Le polpette di fiocchi d’avena e fagioli firmate dallo chef Karlheinz Falk per Hotel Terme Merano interpretano il Veganuary con gusto, equilibrio e attenzione al benessere. Morbide all’interno e dorate all’esterno, uniscono proteine vegetali, spezie e aromi in un piatto appagante e nutriente.

Preparazione Per le polpette 1 Lasciare gonfiare i fiocchi d'avena nel brodo. Schiacciare i fagioli rossi con una forchetta o frullarli con un frullatore a immersione. Tritare finemente la cipolla. 2 Mescolare i fiocchi d'avena ammollati, i fagioli schiacciati, la cipolla e gli altri ingredienti e impastare fino a ottenere un composto appiccicoso e facilmente modellabile. Se il composto è troppo umido, aggiungere pangrattato. 3 Formare delle polpette e friggerle in una padella con olio d'oliva fino a doratura. Per la crema di broccoli 1 Tagliare i broccoli, cuocerli alla piastra (o lessarli) e raffreddarli subito per mantenere il loro colore verde brillante. Soffriggere la cipolla tritata finemente in una pentola con poco olio. 2 Versare il brodo vegetale e aggiungere la patata sbucciata e tagliata a cubetti e i broccoli. Lasciare cuocere finché le patate non saranno tenere. Frullare finemente con un frullatore a immersione e aggiustare di sale e pepe. Per i finferli saltati 1 Lavare e scolare i finferli. Rosolare i funghi in una padella calda con olio d'oliva, lo spicchio d'aglio e il rametto di rosmarino. Condire con sale e pepe. Impiattamento 1 Versare la crema di broccoli sul piatto, disporre le polpette e completare con i finferli saltati.

La crema di broccoli, vellutata e delicata, avvolge il palato con note verdi e fresche, mentre i finferli saltati aggiungono profondità aromatica e una piacevole consistenza. Una proposta 100% plant-based che dimostra come la cucina vegana possa essere raffinata, completa e profondamente soddisfacente.