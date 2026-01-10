Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 10 gennaio 2026  | aggiornato alle 12:10 | 116714 articoli pubblicati

STM
julius meinl
STM

Polpette vegane di avena e fagioli con crema di broccoli

Polpette vegane di fiocchi d’avena e fagioli rossi, dorate e speziate, servite su crema vellutata di broccoli e completate da finferli saltati. Una ricetta plant-based che unisce gusto, benessere e sostenibilità

Tipologia Cucina: Internazionale
Piatto: Vegana
Categoria: Piatto unico
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 50 minuti
Calorie: 460 kcal

10 gennaio 2026 | 10:30
Polpette vegane di avena e fagioli con crema di broccoli
Polpette vegane di avena e fagioli con crema di broccoli

Polpette vegane di avena e fagioli con crema di broccoli

Polpette vegane di fiocchi d’avena e fagioli rossi, dorate e speziate, servite su crema vellutata di broccoli e completate da finferli saltati. Una ricetta plant-based che unisce gusto, benessere e sostenibilità

Tipologia Cucina: Internazionale
Piatto: Vegana
Categoria: Piatto unico
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 50 minuti
Calorie: 460 kcal
10 gennaio 2026 | 10:30
 
di Karlheinz Falk
Hotel Terme - Merano (Bz)
Ingredienti
Dosi per:
  • Per le polpette
  • Brodo vegetale
    200 ml
  • Fiocchi d'avena
    100 g
  • Fagioli rossi in scatola
    400 g
  • Cipolla
    1 n
  • Salsa Worcester vegana
    15 g
  • Parika in polvere
    2 g
  • Cumino
    2 g
  • Aglio in polvere
    2 g
  • Prezzemolo tritato
    4 g
  • Maggiorana tritata
    4 g
  • Sale
    qb
  • Pepe
    qb
  • Pangrattato
    qb
  • Olio d'oliva per friggere
    qb
  • Per la crema di broccoli
  • Broccolo
    1 n
  • Patata farinosa
    1 n
  • Cipolla
    1 n
  • Brodo vegetale
    qb
  • Sale e pepe
    qb
  • Per i finferli saltati
  • Finferli freschi
    200 g
  • Rametto di rosmarino
    1 n
  • Spicchio d'aglio
    1 n
  • Sale e pepe
    qb
  • Olio evo
    qb
TuttoFood
Galbani Professionale
Sana
Lesaffre
Fontina DOP
Ristorexpo

Le polpette di fiocchi d’avena e fagioli firmate dallo chef Karlheinz Falk per Hotel Terme Merano interpretano il Veganuary con gusto, equilibrio e attenzione al benessere. Morbide all’interno e dorate all’esterno, uniscono proteine vegetali, spezie e aromi in un piatto appagante e nutriente.

Preparazione
Per le polpette
1
Lasciare gonfiare i fiocchi d'avena nel brodo. Schiacciare i fagioli rossi con una forchetta o frullarli con un frullatore a immersione. Tritare finemente la cipolla.
2
Mescolare i fiocchi d'avena ammollati, i fagioli schiacciati, la cipolla e gli altri ingredienti e impastare fino a ottenere un composto appiccicoso e facilmente modellabile. Se il composto è troppo umido, aggiungere pangrattato.
3
Formare delle polpette e friggerle in una padella con olio d'oliva fino a doratura.
Per la crema di broccoli
1
Tagliare i broccoli, cuocerli alla piastra (o lessarli) e raffreddarli subito per mantenere il loro colore verde brillante. Soffriggere la cipolla tritata finemente in una pentola con poco olio.
2
Versare il brodo vegetale e aggiungere la patata sbucciata e tagliata a cubetti e i broccoli. Lasciare cuocere finché le patate non saranno tenere. Frullare finemente con un frullatore a immersione e aggiustare di sale e pepe.
Per i finferli saltati
1
Lavare e scolare i finferli. Rosolare i funghi in una padella calda con olio d'oliva, lo spicchio d'aglio e il rametto di rosmarino. Condire con sale e pepe.
Impiattamento
1
Versare la crema di broccoli sul piatto, disporre le polpette e completare con i finferli saltati.

La crema di broccoli, vellutata e delicata, avvolge il palato con note verdi e fresche, mentre i finferli saltati aggiungono profondità aromatica e una piacevole consistenza. Una proposta 100% plant-based che dimostra come la cucina vegana possa essere raffinata, completa e profondamente soddisfacente.

 
 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
polpette vegane ricetta veganuary cucina plant based fiocchi d’avena fagioli rossi crema di broccoli finferli cucina vegana gourmet ricette sostenibili hotel terme meranoKarlheinz Falk
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
TuttoFood
Galbani Professionale
Sana
Lesaffre

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026