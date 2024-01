Polpo, pac choi, soia e mayo ai ricci

Una ricetta mix di gusto e salute grazie alla soia, ricca di vitamine A, B, C e D e di amminoacidi essenziali che ben si sposa al pak choi, un vegetale cinese dal sapore delicato, fonte di fibre e minerali.

Ingredienti:

g 1500 polpo

4 pac choi

ml 100 latte di soja

ml 200 olio di semi

q.b. succo di limone

g 20 polpa di ricci di mare

Procedimento

Iniziare cuocendo il polpo in una pentola con dell’acqua non abbondante ma che possa coprirlo fino a ¾ (il polpo rilascerà la sua acqua), a questo punto sbollentare velocemente il pac choi e metterlo, una volta cotto, in un recipiente con acqua e ghiaccio. Preparare la mayo ai ricci di mare emulsionando insieme il latte di soia, l’olio di semi, il cucchiaino di succo di limone e la polpa di ricci di mare. Spadellare con un filo di olio il polpo sporzionato e poi servire impiattandolo con semi di sesamo, un goccio di soja e punte di mayo ai ricci.

