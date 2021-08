Ingredienti per 4 persone:

320 g di riso

300 g di ortiche selvatiche

due cucchiaini di olio EVO

una decina di bacche di ribes rosso

brodo vegetale qb

sale qb

pepe qb

parmigiano grattugiato qb

una noce di burro vegetale senza grassi idrogenati

Risotto con ortiche selvatiche e ribes rosso

Procedimento:

Iniziamo a pulire le ortiche, indossando dei guanti spessi per proteggere le mani. Immergiamo le foglie di ortica in abbondante acqua fredda e successivamente scoliamole. Ripetete più volte questo passaggio in modo da togliere il loro potere urticante. Prepariamo un brodo classico vegetale tagliando in piccole parti tutte le verdure: carote, sedano, cipolle e qualche fogliolina di timo. Far cuocere per circa 20-25 minuti e successivamente separare il liquido dalle verdure con l’aiuto di un colino. In una casseruola tostare il riso per circa 3 minuti, senza l’utilizzo di alcun grasso, a fiamma moderata. Girare costantemente il riso fino a farlo diventare quasi trasparente. Aggiungere, con l’aiuto di un mestolo, un po’ di brodo, sfumare e lasciar cuocere per altri 2/3 minuti. Inserire a questo punto le foglie di ortica che abbiamo precedentemente pulito, utilizzando sempre i guanti. Far cuocere il riso per altri 10 minuti, aggiungendo di tanto in tanto il brodo vegetale, facendo in modo che risulti leggermente brodoso. Assaggiate e insaporite con sale e pepe e una bella manciata di grana padano. Il riso deve rimanere sul fuoco al massimo per 18 minuti. A cottura ultimata, togliere la casseruola col risotto e mantecarlo con una noce di burro vegetale senza grassi idrogenati, continuare a mantecare aggiungendo in ultimo anche le bacche di ribes. Lasciate riposare per qualche minuto coprendo la pentola con un coperchio. Impiattare con alcune bacche di ribes rosso per la guarnizione.