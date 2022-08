Il mugcake (torta in tazza) alla pizza, è la curiosa ricetta di Niklas Gustafson (che è anche un esperto nutrizionista) per Natruly, brand salutistico del food, ideale per una sana cena estiva, una sorta di porridge salato, ma con il sapore più desiderato al mondo: la pizza. La ricetta può essere personalizzata a piacimento, ma non devono mancare 3 ingredienti base: salsa di pomodoro, mozzarella e origano. La vera sorpresa qui è la farina d’avena. Pensavate che venisse utilizzata solo per i dolci? Invece, mescolata con la salsa di pomodoro, l'olio Evo, le spezie e il lievito diventa una base perfetta per la pizza.

Pizza Mugcake: Foto Natruly



Queste sono le quantità necessarie per una porzione. Si possono aumentare le quantità e, usando una teglia più grande, si può preparare un bel piatto di Mugcake Pizza per tutta la famiglia.





Ingredienti

• 40 g di fiocchi d'avena

• 60 g di salsa di pomodoro fatta in casa

• mozzarella grattugiata

• pomodori ciliegia

• olio extravergine di oliva

• origano

• aglio in polvere

• sale

• 1/4 di cucchiaino di lievito in polvere

• Chips di cavolo nero (facoltativo)

• foglie di basilico fresco (facoltativo)

Procedimento:

• Preriscaldare il forno a 180°C

• Mescolare l'avena, la salsa di pomodoro, l'olio Evo, le spezie e il lievito

• Mettere metà del composto in una ciotola da forno, quindi aggiungere metà del formaggio. Versare il resto del composto e completare con il restante formaggio grattugiato

• Guarnire con i pomodori e cuocere in forno per 25 minuti. Gli ultimi 10 minuti programmare l'opzione gratin.

• Sfornare e cospargere di Kale chips e basilico.

