Ingredienti (per 10 persone)

Pesto di rucola: 250 g rucola, 100 g parmigiano, 50 g pinoli, 1 spicchio d’aglio, 50 ml olio d’oliva extravergine, 5 g sale

Salsa mascarpone e pecorino: 300 g Cream Plus Mascarpone Debic, 100 g pecorino romano grattugiato, q.b. sale, q.b. pepe

Finitura: 800 g di pappardelle, 100 g rucola, 100 g parmigiano

Pappardelle con pesto di rucola

Preparazione

Tostare leggermente i pinoli. Sbollentare la rucola per 3 secondi e raffreddare con acqua ghiacciata. Strizzare tutta l’acqua in eccesso e mettere in un frullatore con i pinoli, il formaggio e l’aglio. Aggiungere l’olio d’oliva e mescolare fino ad ottenere un’emulsione a maglia fine. Conservare in un contenitore ermetico. Per la salsa mascarpone e pecorino: in una casseruola portare a bollore tutti gli ingredienti fino a completo scioglimento del pecorino e servire caldo. Per la finitura: cuocere le pappardelle al dente e mescolarle con il pesto; disporre su un piatto e versarvi al centro la salsa mascarpone e pecorino; guarnire con scaglie di parmigiano e rucola fresca.

