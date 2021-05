Pubblicato il 15 maggio 2021 | 11:00

Tortelli di pasta all’uovo ripieni di genovese di vitello, ristretto di vitello, spuma al parmigiano e limone

300 g farina tipo 0, 200 g semola rimacinata, 50 g acqua, 300 g tuorli d’uovo500 g cipolle bianche, 350 g carne di vitello tagliare a brunoise, 100 g vino bianco, 200 g, 300 g brodo vegetale, 150 g, 2 foglie alloro , sale, pepe180 g Parmigiano Reggiano grattugiato, 200 g, 100 g albume d’uovo, 20 g succo di limone , 0,5 g gomma xantana200 g fondo di vitello ridotto, buccia di limone, polvere limone affumicato, germogliimpastare in planetaria fino a ottenere un composto compatto, passare al sottovuoto per 3 volte in modo tale da compattare l’impasto, lasciar riposare la pasta almeno 1 ora prima di preparare classiche sfoglie.tritare finemente la cipolla, in una casseruola alta sciogliere il burro versare le cipolle e lasciarle appassire. Versare la brunoise di vitello e tostare in modo deciso facendo evaporare tutti i liquidi rilasciati dalla carne, sfumare con il vino bianco aggiungere le foglie di alloro e coprire con il brodo di verdure. Cuocere coperto per circa 2 ore avendo cura di rimestare, trascorso questo tempo aggiungere panna, portare a bollore e regolare di sale e pepe. Riporre in frigorifero e utilizzare con una sac à poche quando freddo.in una pentola fondere il pecorino con la panna a fuoco basso, avendo cura di rimestarlo continuamente fino ad avere una fonduta liscia e fluida. Aggiungere i restanti ingredienti e mixare per affinare la struttura. Versare in un sifone, iniettare 2 cariche e agitare energicamente. Servire ad una temperatura di 55°C.riscaldare il fondo e tirare a lucido con una noce di burro il fondo di vitello, versare al centro del piatto i tortelli precedentemente cotti, spumare con il parmigiano e in sequenza decorare con la buccia del limone, la polvere di limone affumicato ed i germogli.