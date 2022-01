Ingredienti

480 g calamari

Per il caciucco

250 g ombrina boccadoro 3000 +

100 g passata di pomodoro

200 g bisque di astice

30 g sedano

30 g carote

30 g cipolla bianca

5 g amido di riso

200 g fumetto di pesce

Per la pasta all'uovo

4 uova

500 g farina tipo b

1 tuorlo d'uovo

Per il ripieno

500 g ricotta

3 g scorza di limone

1 g aneto

2 g sale e pepe

Tortello di pasta fresca con guazzetto di dentice e calamari

Per la pasta

Mettere la farina e le uova nell'impastatrice e amalgamare fino ad ottenere un composto omogeneo. Lasciar riposare per almeno 1 ora.

Per il ripieno

Frullare la ricotta con gli aromi

Stendere la pasta, mettere il ripieno e formare i ravioli.

Per il caciucco

Pulire le verdure e tritarle finemente.

Far rosolare il pesce in padella con olio d'oliva e una volta cotto, privarlo della pelle e sfaldare la polpa.

Far rosolare le verdure, aggiungere il pesce, unire il pomodoro, il fumetto, la bisque e lasciar cuocere per circa 2 ore. Legare se necessario con amido di riso stemperato in acqua fredda. Salare e pepare.

Pulire i calamari, inciderli nella parte interna e rosolarli con un filo d'olio d'oliva e timo.

Composizione del piatto

Cuocere i ravioli in acqua salata, spadellarli con un filo d'olio d'oliva e poca acqua di cottura.

Mettere sul fondo del piatto il caciucco, disporvi sopra i ravioli e i calamari.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.