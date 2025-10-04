EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
La putizza alle noci, dolce tipico sloveno

La putizza è il dolce sloveno più celebre, simbolo delle feste ma presente anche nella quotidianità familiare. Si prepara con un impasto lievitato, steso e arrotolato, farcito con vari ripieni: oltre 80 le versioni conosciute

Tipologia Cucina: Slovena
Categoria: Dolce
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 270 minuti
Calorie: 510 kcal

04 ottobre 2025 | 10:30
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Impasto
  • Farina
    1000 g
  • Lievito
    30 g
  • Tuorli
    4 n
  • Latte tiepido
    300 ml
  • Burro
    120 g
  • Sale
    5 g
  • Zucchero
    10 g
  • Grasso per ungere lo stampo
    qb
  • Ripieno
  • Noci
    650 g
  • Miele
    200 g
  • Zucchero
    50 g
  • Latte
    200 ml
  • Uovo
    1 n
  • Cannella
    qb
  • Rum o grappa
    qb
La putizza è il dolce sloveno più celebre, simbolo delle feste ma presente anche nella quotidianità familiare. Si prepara con un impasto lievitato, steso e arrotolato, farcito con vari ripieni: oltre 80 le versioni conosciute. Le più tipiche sono con noci, nocciole, semi di papavero, dragoncello o formaggio.

Preparazione
Per l'impasto
1
Preparare l'impasto in un luogo caldo. Impastare la farina con un cucchiaino di sale, mescolare il lievito con un cucchiaino di zucchero, 2 cucchiai di farina e 50 ml di acqua tiepida o latte.
2
Lasciare lievitare in un luogo caldo. Fare un buco al centro della farina, versarci dentro l’uovo sbattuto, il lievito, il burro fuso e lo zucchero. Versarci il latte tiepido mescolando l’impasto.
3
Sbattere per 15 min ovvero fino a quando non si formano delle bollicine e l’impasto si stacca dalla ciotola. Poi cospargere l’impasto con farina, coprire con un tovagliolo e lasciare lievitare in un luogo caldo.
Per il ripieno
1
Per preparare il ripieno scottare le noci macinate o schiacciate nel latte zuccherato. Riscaldare il miele fino a farlo sciogliere.
2
Aggiungerci le noci e mescolare con la cannella. Lasciare raffreddare il ripieno, quindi aggiungere uno o due uova e mescolare lievemente.
Assemblaggio
1
Stendere l’impasto con ½ cm di spessore e ricoprirlo con il ripieno ancora caldo. Avvolgere il tutto strettamente e mettere nella teglia. Lasciare lievitare la putizza lentamente, che si alzerà ancora un po’ nel forno. Prima di infornare, ungere con l’uovo sbattuto.
Cottura e servizio
1
Cuocere in forno per un’ora. Una volta cotta, lasciare raffreddare nella teglia per altri 15 min. Alla fine cospargere a piacere con zucchero.

La tradizione vuole che siano le nonne a insegnarne l’arte a figlie e nipoti, perché impasto e ripieno vanno lavorati con cura per un buon risultato. Si cuoce in teglia o in pirofila a corona, derivata dalle forme tedesche per ciambella.  

 
 

