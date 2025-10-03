EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Ravioli al nero di seppia con burrata e alici in salsa di datterini gialli

Un piatto che unisce eleganza e intensità di sapori, firmato dalla creatività della chef Simonetta Capotondo della Nazionale Italiana Cuochi. Un incontro tra mare e terra, dove la cremosità della burrata abbraccia la sapidità delle alici

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 90 minuti
Calorie: 530 kcal

03 ottobre 2025 | 10:30
di Simonetta Capotondo
Nazionale Italiana Cuochi
Ingredienti
Dosi per:
  • Ripieno di burrata e alici
  • Burrata
    200 g
  • Mascarpone
    50 g
  • Alici del Cantabrico sott'olio
    25 g
  • AddensaMi
    5 qb
  • Ravioli
  • Farina
    100 g
  • Semola rimacinata
    20 g
  • Nero di seppia in polvere
    12 g
  • Uovo
    1 n
  • Olio evo
    qb
  • Salsa ai datterini gialli
  • Datterini gialli
    800 g
  • Olio evo
    qb
  • Gambi di prezzemolo
    qb
  • Spicchio d'aglio
    1 n
  • Vino bianco secco
    qb
  • Emulsioni di agrumi
  • Burro
    10 g
  • Olio evo
    qb
  • Succo di limon
    10 ml
  • Succo di bergamotto
    10 g
  • Mazzetto di erbe aromatiche
    1 n
  • Decorazione corallo
  • Farina granito
    16 g
  • Olio di semi di sesamo
    40 ml
  • Acqua
    80 ml
  • Doppio concentrato di pomodoro
    4 g
  • Polvere di barbabietola
    2 g
  • Sale
    2 g
  • Finitura
  • Zest di limone
    qb
Un piatto che unisce eleganza e intensità di sapori, firmato dalla creatività della chef Simonetta Capotondo, membro della Nazionale Italiana Cuochi. I suoi Ravioli al nero di seppia con burrata e alici in salsa di datterini gialli raccontano una cucina che valorizza le materie prime del Mediterraneo, esaltandole con tecnica e delicatezza.

Preparazione
Ripieno di burrata e alici
1
Tagliare sottilmente le alici. In una bowl passare la burrata con lo schiacciapatate, unire l'AddensaMi, il mascarpone e le alici.
2
Mescolare molto bene e versare il ripieno in un sac à poche.
Ravioli
1
Mescolare bene le farine con il nero di seppia in polvere. In una bowl sbattere l'uovo con l'olio per un peso totale di 60 g e unire le farine.
2
Trasferire tutto su un piano di lavoro e impastare fino a ottenere un composto morbido, elastico e liscio. Lasciar riposare 30 minuti in un contenitore.
3
Stendere la sfoglia a mattarello sottile e ricavare dei quadrati di misura 7,5 cm. Disporre al loro centro il ripieno di burrata e alici, inumidire i ravioli con dell'acqua con l'aiuto di uno spruzzino.
4
Chiudere a triangolo, premere molto bene i bordi e infine ripiegare a tortellone. Disporre i ravioli sulla tavola con le punte rivolte all'insù.
Salsa ai datterini gialli
1
Frullare i datterini e passarli al colino. A parte, scaldare l'olio evo con i gambi di prezzemolo e lo spicchio d'aglio. Sfumare con il vino bianco e unire i datterini frullati.
2
Quando la salsa sarà cotta, rimuovere l'aglio e i gambi di prezzemolo e passare nuovamente al colino.
3
Scaldare la salsa e frullare nuovamente per ottenere un colore più brillante.
Emulsioni di agrumi
1
In una padella emulsionare l'olio con il burro, le erbe, i succhi di limone e di bergamotto.
Decorazione corallo
1
In un bicchiere alto e stretto frullare l'olio di semi di sesamo con l'acqua, la farina granito, il concentrato di pomodoro, la polvere di barbabietola e un pizzico di sale.
2
Versare il composto in 4 tegamini antiaderenti precedentemente unti e cuocere in forno ventilato a 160°C per 18-20 minuti. Far asciugare le cialde sopra una carta assorbente.
Assemblaggio finale e servizio
1
Dopo aver fatto bollire i ravioli ripieni per 3-4 minuti, scolarli e mantecarli nell'emulsione di agrumi. Disporre la salsa di datterini sul fondo dei piatti. Guarnire con le zest di limone e la decorazione corallo.

Un incontro tra mare e terra, dove la cremosità della burrata abbraccia la sapidità delle alici, racchiuse in una pasta al nero di seppia e completate da una salsa di datterini gialli che dona freschezza e armonia cromatica al piatto.

 
 

