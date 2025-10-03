Un piatto che unisce eleganza e intensità di sapori, firmato dalla creatività della chef Simonetta Capotondo, membro della Nazionale Italiana Cuochi. I suoi Ravioli al nero di seppia con burrata e alici in salsa di datterini gialli raccontano una cucina che valorizza le materie prime del Mediterraneo, esaltandole con tecnica e delicatezza.

Preparazione Ripieno di burrata e alici 1 Tagliare sottilmente le alici. In una bowl passare la burrata con lo schiacciapatate, unire l'AddensaMi, il mascarpone e le alici. 2 Mescolare molto bene e versare il ripieno in un sac à poche. Ravioli 1 Mescolare bene le farine con il nero di seppia in polvere. In una bowl sbattere l'uovo con l'olio per un peso totale di 60 g e unire le farine. 2 Trasferire tutto su un piano di lavoro e impastare fino a ottenere un composto morbido, elastico e liscio. Lasciar riposare 30 minuti in un contenitore. 3 Stendere la sfoglia a mattarello sottile e ricavare dei quadrati di misura 7,5 cm. Disporre al loro centro il ripieno di burrata e alici, inumidire i ravioli con dell'acqua con l'aiuto di uno spruzzino. 4 Chiudere a triangolo, premere molto bene i bordi e infine ripiegare a tortellone. Disporre i ravioli sulla tavola con le punte rivolte all'insù. Salsa ai datterini gialli 1 Frullare i datterini e passarli al colino. A parte, scaldare l'olio evo con i gambi di prezzemolo e lo spicchio d'aglio. Sfumare con il vino bianco e unire i datterini frullati. 2 Quando la salsa sarà cotta, rimuovere l'aglio e i gambi di prezzemolo e passare nuovamente al colino. 3 Scaldare la salsa e frullare nuovamente per ottenere un colore più brillante. Emulsioni di agrumi 1 In una padella emulsionare l'olio con il burro, le erbe, i succhi di limone e di bergamotto. Decorazione corallo 1 In un bicchiere alto e stretto frullare l'olio di semi di sesamo con l'acqua, la farina granito, il concentrato di pomodoro, la polvere di barbabietola e un pizzico di sale. 2 Versare il composto in 4 tegamini antiaderenti precedentemente unti e cuocere in forno ventilato a 160°C per 18-20 minuti. Far asciugare le cialde sopra una carta assorbente. Assemblaggio finale e servizio 1 Dopo aver fatto bollire i ravioli ripieni per 3-4 minuti, scolarli e mantecarli nell'emulsione di agrumi. Disporre la salsa di datterini sul fondo dei piatti. Guarnire con le zest di limone e la decorazione corallo.

Un incontro tra mare e terra, dove la cremosità della burrata abbraccia la sapidità delle alici, racchiuse in una pasta al nero di seppia e completate da una salsa di datterini gialli che dona freschezza e armonia cromatica al piatto.