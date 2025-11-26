Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 26 novembre 2025  | aggiornato alle 11:54 | 115964 articoli pubblicati

Rotari
Molino Paolo Mariani
Rotari

Raviolo con stracotto di agnello irlandese, crema di bieta e limone

La pasta ripiena è uno dei simboli delle tavole natalizie italiane, lo sa bene Chef Paolo Trippini che ne propone una versione in chiave irlandese in cui la carne di agnello diventa il cuore pulsante del piatto

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Alta
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 240 minuti
Calorie: 380 kcal

26 novembre 2025 | 10:30
Raviolo con stracotto di agnello irlandese, crema di bieta e limone
Raviolo con stracotto di agnello irlandese, crema di bieta e limone

Raviolo con stracotto di agnello irlandese, crema di bieta e limone

La pasta ripiena è uno dei simboli delle tavole natalizie italiane, lo sa bene Chef Paolo Trippini che ne propone una versione in chiave irlandese in cui la carne di agnello diventa il cuore pulsante del piatto

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Alta
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 240 minuti
Calorie: 380 kcal
26 novembre 2025 | 10:30
 
di Paolo Trippini
Ristorante Trippini di Civitella del Lago (Tr)
Ingredienti
Dosi per:
  • Farina 00
    300 g
  • Semola rimacinata
    100 g
  • Uova
    4 n
  • Spalla di agnello irlandese (a pezzi)
    400 g
  • Carota
    1 n
  • Costa di sedano
    1 n
  • Cipolla
    1 n
  • Spicchio d'aglio
    1 n
  • Rametto di rosmarino
    1 n
  • Foglia di alloro
    1 n
  • Timo
    qb
  • Vino rosso
    200 ml
  • Brodo di carne
    qb
  • Olio evo
    qb
  • Bietole (solo le foglie)
    300 g
  • Burro
    40 g
  • Scorza grattugiata di un limone non trattato
    qb
  • Limone
    1 n
  • Sale e pepe
    qb
Fontina DOP
Rcr
Pavoni
Sana
Tirreno CT
Ristorexpo

Per celebrare le feste con gusto e qualità Bord Bia - ente governativo irlandese per la promozione del food & beverage - porta sulle tavole italiane ricette senza precedenti, che uniscono l’eccellenza delle materie prime irlandesi all’innovazione degli Chef JRE-Italia - Jeunes Restaurateurs Italia, associazione che raccoglie i più giovani rappresentanti dell’alta ristorazione italiana.

Preparazione
1
In una casseruola rosolare l’agnello irlandese in olio caldo finché non risulta ben dorato, aggiungere carota, sedano, cipolla e aglio tritati grossolanamente, sfumare con vino rosso, lasciare evaporare quindi unire le erbe aromatiche.
2
Coprire con il brodo e cuocere lentamente per circa 2-3 ore, finché la carne risulta tenerissima. Quindi disossare e sfilacciare la carne, eliminando ossa e grasso in eccesso.
3
Ridurre il fondo di cottura fino a ottenere una salsa densa e mescolarla con la carne aggiustando di sale e pepe.
4
Impastare le farine con le uova fino a ottenere un composto liscio quindi avvolgerlo nella pellicola e lasciar riposare 30 minuti.
5
Stendere la pasta sottile con il mattarello o la sfogliatrice e adagia piccole porzioni di stracotto sulla sfoglia, coprire con altra sfoglia e sigillare bene. Ritagliare i ravioli e coprirli con un canovaccio infarinato.
6
Sbollentare le foglie di bieta in acqua salata e poi raffreddarle subito in acqua e ghiaccio. Frullare il tutto fino a ottenere una crema liscia, aggiungendo sale e una noce di burro.
7
Grattugiare il limone e tenere da parte la buccia grattugiata, in una casseruola fai cuocere il limone restante, privo di parte bianca, con acqua, olio e un pizzico di sale e unisci la buccia. Frulla tutto fino a ottenere una crema liscia.
Impiattamento
1
Cuocere i ravioli in abbondante acqua salata per 3-4 minuti. Adagiare la crema di bieta sul fondo del piatto e disporvi sopra i ravioli. Condire con la crema di limone, zest di limone fresco e foglioline di timo.

Dal gusto unico, molto dolce e delicato, la carne di agnello irlandese è una materia prima di altissima qualità, il metodo di allevamento tradizionale prevede che gli animali vivano allo stato brado e si cibino naturalmente di erba fresca - che grazie alle piogge abbondanti, i venti e i terreni fertili è ricca di nutrienti - erbe selvatiche, carici, eriche e fiori selvatici autoctoni

 
 
 
 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
ravioli agnelloravioli stracottoravioli gourmetpasta ripiena fatta in casaagnello irlandesecrema di bietaraviolo limonericetta chefravioli tradizionaliravioli carnePaolo Trippini
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Fontina DOP
Rcr
Pavoni
Sana

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025