Ricciola con crumble al burro di arachidi e patata viola

Un antipasto da servire tiepido che unisce i contrasti della ricciola con la sapidità del burro di arachidi e chiude con la crema di patata viola, ecco la ricetta di Michelangelo Sparapano della Nazionale Italiana cuochi

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 90 minuti
Calorie: 650 kcal

03 settembre 2025 | 10:30
di Michelangelo Sparapano
Nazionale Italiana Cuochi
Ingredienti
Dosi per:
  • Crumble al burro di arachidi
  • Burro di arachidi
    40 g
  • Formaggio stagionato
    40 g
  • Farina
    100 g
  • Ricciola
  • Darna di ricciola
    480 g
  • Zest di agrumi
    30 g
  • Spicchio d'aglio
    1 n
  • Prezzemolo
    qb
  • Olio evo
    qb
  • Sale
    qb
  • Pepe
    qb
  • Patata viola
  • Patate viola
    400 g
  • Barbabietola precotta in crema
    50 g
  • Panna
    100 ml
  • Burro
    50 g
  • Limone in succo
    1 n
  • Sale
    qb
  • Salsa all'arancia
  • Olio evo
    100 ml
  • Succo d'arancia
    100 ml
  • Miele
    30 g
  • Sale
    qb
  • AddensaMi
    qb
  • Finitura
  • Erbe eduli
    qb
Un antipasto che unisce eleganza, tecnica e creatività. Il piatto esalta la delicatezza della ricciola marinata con accenti agrumati e la accompagna con una crema vellutata di patate viola e barbabietola, arricchita da un crumble sapido al burro di arachidi. Un equilibrio perfetto tra mare e terra, pensato per sorprendere con gusto, colore e originalità. 

Preparazione
Crumble al burro di arachidi
1
Amalgamare tutti gli ingredienti in un cutter, quindi disporre il composto sopra una placca con carta da forno e cucinarlo a 160°C per circa 20 minuti.
2
Lasciar raffreddare e infine sgretolarlo grossolanamente. Tenere da parte.
Ricciola
1
Pulire e porzionare la ricciola. Marinarla per 24 ore con olio, aglio a fette, sale, pepe, zest di agrumi e prezzemolo. Per la cottura: rosolare il pesce in padella dal lato della pelle, quindi porlo nella placca del forno dal lato della rosolatura. Cucinare a 170°C per circa 12 minuti.
Patata viola
1
Bollire le patate, schiacciarle e setacciarle. Aggiungere la crema di barbabietola e la panna, aggiustando di sale, succo di limone e burro fuso. Mantecare bene. Versare in un sac à poche con duglia.
Salsa all'arancia
1
Emulsionare il succo d'arancia con il miele e l'AddensaMi, aggiustare di sale e infine aggiungere l'olio.
Assemblaggio finale e servizio
1
Dopo aver cotto la ricciola in forno, spennellarla all'uscita con il burro di arachidi. Posizionarla nel piatto con il crumble al burro di arachidi, la crema di patata viola mantecata e la salsa all'arancia. Completare il piatto con le erbette.

Questo piatto offre un equilibrio tra proteine nobili del pesce, grassi insaturi del burro di arachidi e oli vegetali, e carboidrati complessi delle patate viola. La presenza di agrumi e barbabietola aggiunge freschezza e antiossidanti, rendendo l'antipasto non solo gustoso ma anche nutrizionalmente interessante.

 
 

© Riproduzione riservata

 
Ricciola crumble burro di arachidi patata violaMichelangelo Sparapano
 
