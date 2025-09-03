Ricciola con crumble al burro di arachidi e patata viola

Un antipasto che unisce eleganza, tecnica e creatività. Il piatto esalta la delicatezza della ricciola marinata con accenti agrumati e la accompagna con una crema vellutata di patate viola e barbabietola, arricchita da un crumble sapido al burro di arachidi. Un equilibrio perfetto tra mare e terra, pensato per sorprendere con gusto, colore e originalità.

Preparazione Crumble al burro di arachidi 1 Amalgamare tutti gli ingredienti in un cutter, quindi disporre il composto sopra una placca con carta da forno e cucinarlo a 160°C per circa 20 minuti. 2 Lasciar raffreddare e infine sgretolarlo grossolanamente. Tenere da parte. Ricciola 1 Pulire e porzionare la ricciola. Marinarla per 24 ore con olio, aglio a fette, sale, pepe, zest di agrumi e prezzemolo. Per la cottura: rosolare il pesce in padella dal lato della pelle, quindi porlo nella placca del forno dal lato della rosolatura. Cucinare a 170°C per circa 12 minuti. Patata viola 1 Bollire le patate, schiacciarle e setacciarle. Aggiungere la crema di barbabietola e la panna, aggiustando di sale, succo di limone e burro fuso. Mantecare bene. Versare in un sac à poche con duglia. Salsa all'arancia 1 Emulsionare il succo d'arancia con il miele e l'AddensaMi, aggiustare di sale e infine aggiungere l'olio. Assemblaggio finale e servizio 1 Dopo aver cotto la ricciola in forno, spennellarla all'uscita con il burro di arachidi. Posizionarla nel piatto con il crumble al burro di arachidi, la crema di patata viola mantecata e la salsa all'arancia. Completare il piatto con le erbette.

Questo piatto offre un equilibrio tra proteine nobili del pesce, grassi insaturi del burro di arachidi e oli vegetali, e carboidrati complessi delle patate viola. La presenza di agrumi e barbabietola aggiunge freschezza e antiossidanti, rendendo l'antipasto non solo gustoso ma anche nutrizionalmente interessante.