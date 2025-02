La ricetta del dolce francese Pain d'epices

Il Pain d’épices è un dolce tradizionale francese dal sapore speziato, perfetto per la colazione o come spuntino. Realizzato dalla blogger Vaniglia Cooking con i prodotti Grandi Molini Italiani come la farina VitaMill® Ricco di Magnesio, Potassio e Fibre, miele d’agrumi, acqua e un mix aromatico di spezie, questo pane si distingue per la sua morbidezza e il profumo avvolgente.

Preparazione 1 Per iniziare, preriscaldare il forno a 180°C e foderare uno stampo rettangolare di 20 x 12 cm con carta da forno. 2 Mescolare il preparato e la miscela di spezie in una ciotola. 3 Versare l’acqua e il miele in un pentolino e scaldare appena il composto sul fuoco fino a raggiungere una temperatura intorno ai 35–36°C. 4 Spegnere il fuoco e unire, sempre mescolando, il bicarbonato e il sale. 5 Versare subito il liquido sulla miscela di preparato e spezie, mescolare ancora fino a rendere omogeneo il composto, trasferirlo nello stampo rettangolare e livellarlo. 6 Cuocere il pane nel forno statico per 35-40 minuti e, prima di sfornarlo, fare la prova dello stecchino per valutarne la cottura. Se asciutto, sfornare e fare intiepidire. 7 Sollevare i lembi della carta da forno per sformare il pane e appoggiare quest’ultimo su un piatto, poi avvolgere il pane in un canovaccio pulito. 8 Una volta raffreddato, servire il pane o avvolgerlo nella carta da forno e nella pellicola per alimenti, in modo da non far passare l’aria, per gustarlo nei giorni successivi. 9 Si può spolverare il pain d’epices con dello zucchero a velo a piacere e servirlo a colazione, accompagnato da burro e marmellata. Note 1 Per preparare il mix di spezie, tritare finemente due cucchiai di pepe (meglio se misto, nero e bianco), un cucchiaio di noce moscata, due cucchiai abbondanti di cannella e un cucchiaio di chiodi di garofano. 2 Il dosaggio delle spezie si può regolare a proprio piacimento.



