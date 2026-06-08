Ricetta del fegato d’oca con salsa all’aglio e mozzarella di bufala

Il fegato d’oca gratinato alla mozzarella di bufala è una preparazione raffinata che unisce la ricchezza del foie gras alla delicata cremosità della mozzarella di bufala. La cottura veloce del fegato permette di preservarne la morbidezza e il gusto intenso, mentre la mozzarella, sciogliendosi leggermente in superficie, crea una gratinatura elegante e avvolgente. Ad accompagnare il piatto troviamo una salsa all’aglio dolce e panna, ottenuta attraverso una lenta infusione che ne smorza le note più pungenti, trasformandole in un condimento vellutato e armonioso. Le perle di aceto balsamico aggiungono freschezza e una piacevole nota agrodolce, mentre i mirtilli rossi secchi regalano sfumature fruttate che bilanciano la componente grassa del fegato.

Preparazione 1 Prendere la pelle d’anatra che abbiamo da parte e con l’aiuto di un coltellino affilato, ricavare delle striscioline di circa 6/7 cm di lunghezza, e larghe più o meno di 1 cm. 2 Saltarle in un padellino antiaderente con un poco di burro sale e pepe ed un goccio di cognac e cucinare fino a quando non risulteranno croccanti, scolare e conservare al caldo sopra a un piattino con della carta da cucina assorbente (saranno i ciccioli che serviranno per la guarnizione finale). 3 In un altro padellino antiaderente cuocere il Fegato d’oca, tagliato a dischi di 1 cm. un minuto per lato, salare e togliere dal fuoco e mettervi sopra una fettina di mozzarella. 4 A parte in un’altra padella versare la panna e i 12 spicchi d’aglio pelati e portare lentamente ad ebollizione a fuoco medio. 5 Aggiungere la salsa al frullatore filtrandola con un piccolo colino per raccogliere gli spicchi d’aglio che toglieremo, aggiustare di sale e pepe e frullare per 30 sec. fino ad ottenere una salsa semi-densa. 6 Assemblare il mini burgher e servire.

A completare la preparazione sono i ciccioli croccanti d’anatra e il pane brioche tostato, elementi che donano consistenza e contrasto a un piatto gourmet dal carattere deciso e sofisticato, ideale per occasioni speciali e menu di alta cucina.