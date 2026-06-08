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lunedì 08 giugno 2026  | aggiornato alle 13:32 | 119661 articoli pubblicati

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Ricetta del fegato d’oca con salsa all’aglio e mozzarella di bufala

Fegato d’oca scottato e gratinato con mozzarella di bufala, servito con salsa vellutata all’aglio, perle di aceto balsamico, mirtilli rossi e croccanti ciccioli d’anatra. Un antipasto gourmet raffinato

Tipologia Cucina: Internazionale
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Alta
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 50 minuti
Calorie: 520 kcal

08 giugno 2026 | 10:30
Ricetta del fegato d’oca con salsa all’aglio e mozzarella di bufala
Ricetta del fegato d’oca con salsa all’aglio e mozzarella di bufala

Ricetta del fegato d’oca con salsa all’aglio e mozzarella di bufala

Fegato d’oca scottato e gratinato con mozzarella di bufala, servito con salsa vellutata all’aglio, perle di aceto balsamico, mirtilli rossi e croccanti ciccioli d’anatra. Un antipasto gourmet raffinato

Tipologia Cucina: Internazionale
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Alta
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 50 minuti
Calorie: 520 kcal
08 giugno 2026 | 10:30
 
di Rosario Simeoli
Trattoria Pomo d’Oro - Budapest
Ingredienti
Dosi per:
  • Fegato d'oca
    400 g
  • Mozzarella di bufala
    150 g
  • Spicchi d'aglio
    12 n
  • Panna
    50 ml
  • Perle di aceto balsamico
    qb
  • Perle di tapioca
    qb
  • Mirtilli rossi secchi
    qb
  • Ciccioli d’anatra
    qb
  • Pan brioche
    qb
  • Sale e pepe
    qb
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Il fegato d’oca gratinato alla mozzarella di bufala è una preparazione raffinata che unisce la ricchezza del foie gras alla delicata cremosità della mozzarella di bufala. La cottura veloce del fegato permette di preservarne la morbidezza e il gusto intenso, mentre la mozzarella, sciogliendosi leggermente in superficie, crea una gratinatura elegante e avvolgente. Ad accompagnare il piatto troviamo una salsa all’aglio dolce e panna, ottenuta attraverso una lenta infusione che ne smorza le note più pungenti, trasformandole in un condimento vellutato e armonioso. Le perle di aceto balsamico aggiungono freschezza e una piacevole nota agrodolce, mentre i mirtilli rossi secchi regalano sfumature fruttate che bilanciano la componente grassa del fegato.

Preparazione
1
Prendere la pelle d’anatra che abbiamo da parte e con l’aiuto di un coltellino affilato, ricavare delle striscioline di circa 6/7 cm di lunghezza, e larghe più o meno di 1 cm.
2
Saltarle in un padellino antiaderente con un poco di burro sale e pepe ed un goccio di cognac e cucinare fino a quando non risulteranno croccanti, scolare e conservare al caldo sopra a un piattino con della carta da cucina assorbente (saranno i ciccioli che serviranno per la guarnizione finale).
3
In un altro padellino antiaderente cuocere il Fegato d’oca, tagliato a dischi di 1 cm. un minuto per lato, salare e togliere dal fuoco e mettervi sopra una fettina di mozzarella.
4
A parte in un’altra padella versare la panna e i 12 spicchi d’aglio pelati e portare lentamente ad ebollizione a fuoco medio.
5
Aggiungere la salsa al frullatore filtrandola con un piccolo colino per raccogliere gli spicchi d’aglio che toglieremo, aggiustare di sale e pepe e frullare per 30 sec. fino ad ottenere una salsa semi-densa.
6
Assemblare il mini burgher e servire.

A completare la preparazione sono i ciccioli croccanti d’anatra e il pane brioche tostato, elementi che donano consistenza e contrasto a un piatto gourmet dal carattere deciso e sofisticato, ideale per occasioni speciali e menu di alta cucina.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
fegato d'oca foie gras mozzarella di bufala ricetta gourmet antipasto elegante salsa all'aglio pan briocheRosario Simeoli
 
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