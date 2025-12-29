La ricetta della Torta di avocado e lime per le feste

La ricetta della torta di avocado e lime presentata dall'Organizzazione mondiale dell'avocado per le feste natalizie. Un dessert perfetto per chi ama i sapori agrumati. La base croccante di biscotti al burro si sposa con una crema vellutata a base di formaggio spalmabile, avocado e un tocco di lime, che dona un piacevole equilibrio tra dolcezza e acidità.
Preparazione
Sbriciolare i biscotti, aggiungere il burro fuso e mescolare.
Ricoprire la base dello stampo con l'impasto dei biscotti.
Idratare la gelatina in acqua e mettere da parte.
Grattugiare i lime e spremerli.
Sbucciare gli avocado e scavare la polpa.
Mescolare il formaggio spalmabile e lo zucchero fino a ottenere una crema.
Aggiungere l'avocado, il succo di lime e la scorza di lime e sbattere fino a ottenere un composto omogeneo.
Riscaldare la gelatina nel microonde fino a quando non si sarà sciolta.
Aggiungere la panna e la gelatina al formaggio spalmabile e mescolare fino a quando non saranno ben amalgamati.
Versare sulla base di biscotti.
Mettere in frigo per qualche ora fino a quando non si sarà solidificato.
Togliere dallo stampo e decorare a piacere.
La gelatina rende il dolce compatto, mentre la decorazione con ribes rossi, rosmarino o granella natalizia aggiunge un tocco festivo. Ideale per concludere un pasto con eleganza, è semplice da preparare e lascia tutti senza parole.