29 dicembre 2025 | 10:30
La ricetta della Torta di avocado e lime per le feste

La ricetta della torta di avocado e lime presentata dall'Organizzazione mondiale dell'avocado per le feste natalizie. Un dolce creativo, cremoso e stiloso. Perfetto da preparare con famigliari e amici

Tipologia Cucina: Internazionale
Categoria: Dolce
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 30 minuti
Calorie: 480 kcal
29 dicembre 2025 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Formaggio spalmabile
    300 g
  • Panna liquida
    300 ml
  • Avocado
    2 n
  • Lime
    2 n
  • Zucchero
    200 g
  • Cucchiaini di gelatina in polvere
    3 n
  • Biscotti
    250 g
  • Burro
    100 g
La ricetta della torta di avocado e lime presentata dall'Organizzazione mondiale dell'avocado per le feste natalizie. Un dessert perfetto per chi ama i sapori agrumati. La base croccante di biscotti al burro si sposa con una crema vellutata a base di formaggio spalmabile, avocado e un tocco di lime, che dona un piacevole equilibrio tra dolcezza e acidità.

Preparazione
1
Sbriciolare i biscotti, aggiungere il burro fuso e mescolare.
2
Ricoprire la base dello stampo con l'impasto dei biscotti.
3
Idratare la gelatina in acqua e mettere da parte.
4
Grattugiare i lime e spremerli.
5
Sbucciare gli avocado e scavare la polpa.
6
Mescolare il formaggio spalmabile e lo zucchero fino a ottenere una crema.
7
Aggiungere l'avocado, il succo di lime e la scorza di lime e sbattere fino a ottenere un composto omogeneo.
8
Riscaldare la gelatina nel microonde fino a quando non si sarà sciolta.
9
Aggiungere la panna e la gelatina al formaggio spalmabile e mescolare fino a quando non saranno ben amalgamati.

10
Versare sulla base di biscotti.
11
Mettere in frigo per qualche ora fino a quando non si sarà solidificato.
12
Togliere dallo stampo e decorare a piacere.
Attrezzatura
1
Stampo per dolci

La gelatina rende il dolce compatto, mentre la decorazione con ribes rossi, rosmarino o granella natalizia aggiunge un tocco festivo. Ideale per concludere un pasto con eleganza, è semplice da preparare e lascia tutti senza parole.

 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Torta avocado lime feste natale
 
