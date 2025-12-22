Ricetta “Il Gorgonzola sul pandoro per un dolce diverso”

Il soffice pandoro si trasforma in una base per una salsa dolce e avvolgente al Gorgonzola Dop. Tagliato a fette e disposto su un piatto da dessert, il pandoro accoglie una crema ottenuta lavorando il Gorgonzola Dop dolce con latte, zucchero e un pizzico di cannella, che si amalgamano fino a ottenere una consistenza vellutata. La cannella aggiunge una nota aromatica calda, mentre la crema al formaggio bilancia la dolcezza del pandoro, creando un contrasto inusuale ma piacevole al palato.

Preparazione 1 Tagliate un pandoro a fette e distribuitele su un piatto da dessert. 2 Lavorate a crema 300 g di Gorgonzola dolce DOP con un quarto di litro di latte, 75 g di zucchero e un pizzico di cannella. 3 Per finire spalmate la salsa sul pandoro o servitela a parte in una ciotola. Avrete così un dolce insolito da servire in un’occasione speciale.

Questa preparazione si presta come proposta alternativa per un dessert nelle occasioni speciali o durante le feste, perfetta per chi desidera sperimentare un abbinamento di sapori inconsueto e sorprendente.