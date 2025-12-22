Menu Apri login
Ricetta “Il Gorgonzola sul pandoro per un dolce diverso”

Fette di pandoro servite con crema al Gorgonzola Dop dolce, latte, zucchero e cannella: un dessert natalizio originale e sorprendente, dal contrasto dolce-aromatico, ideale per occasioni speciali

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Dolce
Difficoltà: Basa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 15 minuti
Calorie: 350 kcal

22 dicembre 2025 | 11:49
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Gorgonzola Dop dolce
    300 g
  • Latte
    250 ml
  • Pandoro
    1 n
  • Zucchero
    75 g
  • Cannella
    qb
  • Abbinamento
  • Passito di Pantelleria Doc
    qb
Il soffice pandoro si trasforma in una base per una salsa dolce e avvolgente al Gorgonzola Dop. Tagliato a fette e disposto su un piatto da dessert, il pandoro accoglie una crema ottenuta lavorando il Gorgonzola Dop dolce con latte, zucchero e un pizzico di cannella, che si amalgamano fino a ottenere una consistenza vellutata. La cannella aggiunge una nota aromatica calda, mentre la crema al formaggio bilancia la dolcezza del pandoro, creando un contrasto inusuale ma piacevole al palato.

Preparazione
1
Tagliate un pandoro a fette e distribuitele su un piatto da dessert.
2
Lavorate a crema 300 g di Gorgonzola dolce DOP con un quarto di litro di latte, 75 g di zucchero e un pizzico di cannella.
3
Per finire spalmate la salsa sul pandoro o servitela a parte in una ciotola. Avrete così un dolce insolito da servire in un’occasione speciale.

Questa preparazione si presta come proposta alternativa per un dessert nelle occasioni speciali o durante le feste, perfetta per chi desidera sperimentare un abbinamento di sapori inconsueto e sorprendente.

 
 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
