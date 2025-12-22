Ricetta “Il Gorgonzola sul pandoro per un dolce diverso”

Il soffice pandoro si trasforma in una base per una salsa dolce e avvolgente al Gorgonzola Dop. Tagliato a fette e disposto su un piatto da dessert, il pandoro accoglie una crema ottenuta lavorando il Gorgonzola Dop dolce con latte, zucchero e un pizzico di cannella, che si amalgamano fino a ottenere una consistenza vellutata. La cannella aggiunge una nota aromatica calda, mentre la crema al formaggio bilancia la dolcezza del pandoro, creando un contrasto inusuale ma piacevole al palato.
Preparazione
Tagliate un pandoro a fette e distribuitele su un piatto da dessert.
Lavorate a crema 300 g di Gorgonzola dolce DOP con un quarto di litro di latte, 75 g di zucchero e un pizzico di cannella.
Per finire spalmate la salsa sul pandoro o servitela a parte in una ciotola. Avrete così un dolce insolito da servire in un’occasione speciale.
Questa preparazione si presta come proposta alternativa per un dessert nelle occasioni speciali o durante le feste, perfetta per chi desidera sperimentare un abbinamento di sapori inconsueto e sorprendente.