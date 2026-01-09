Ricetta gourmet: involtino di verza, porri e Fontina

L’“Involtino primavera valdostano” dello chef Andrea Provenzani è un piatto che fonde tecnica, territorio e creatività. La croccantezza della pasta fillo avvolge un cuore filante di Fontina DOP a lunga stagionatura, accompagnato dalla dolcezza di porri e verza stufati. La crema vellutata di patate dona equilibrio e rotondità, mentre i mirtilli fondenti al vino rosso aggiungono una nota agrodolce elegante e profonda.

Preparazione

1 Tagliare in due i porri in lungo ricavare i primi 4 strati esterni, sbollentarli in acqua salata per 2 minuti e raffreddare in acqua e ghiaccio, scolare. Il cuore del porro tagliarlo finemente.

2 Ricavare dalla verza le foglie esterne (no quelle troppo Verdi, da buttare) e privarle della costa. Sbollentare in acqua salata e per 1 minuti e raffreddarle in acqua e ghiaccio, scolarle.



3 Con la verza rimasta tagliarla finemente privandola sempre delle coste, stufare in olio e alloro con il porro, sale e pepe cuocere a fiamma bassa fino a completare la cottura.

4 Per la Crema di patate far rosolare lo scalogno e aglio con le patate pelate e tagliate grossolanamente con sale e pepe, sfumare con il vino bianco e coprire con acqua, cuocere per circa 15 minuti e frullare fino ad ottenere una crema liscia aggiustare di sapore.

5 Ridurre il vino sul fuoco con zucchero e pepe in grani, fino ad ottenere uno sciroppo, filtrare e coprire i mirtilli, far riposare in frigorifero una notte.

6 Stendere la Pasta fillo, urgerla con l’olio e aggiungere un secondo foglio tagliare dei rettangoli da 10 per 20 cm circa aggiungere due sfoglie di porri a rettangolo e poi un pezzo di verza, al centro un cucchiaio generoso di porri e verza stufate e al centro un trancetto di fontina che deve essere al centro della farcia, poi avvolgerlo prima dalla verza e poi dal Porro e per ultimo dalla pasta fillo saldarlo con tuorlo d’uovo alle estremità, friggerlo in olio di semi facendo attenzione che non si apra, passarlo In forno per 3 minuti a 180 gradi per far sì che la fontina raggiunga il punto di fusione.

