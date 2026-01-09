Menu Apri login
Ricetta gourmet: involtino di verza, porri e Fontina

Involtino croccante di pasta fillo con verza, porri e Fontina DOP filante, servito su crema di patate e completato da mirtilli fondenti al vino rosso. Un piatto elegante che unisce tradizione valdostana e tecnica moderna

09 gennaio 2026 | 10:30
Involtino croccante di pasta fillo con verza, porri e Fontina DOP filante, servito su crema di patate e completato da mirtilli fondenti al vino rosso. Un piatto elegante che unisce tradizione valdostana e tecnica moderna

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 60 minuti
Calorie: 480 kcal
09 gennaio 2026 | 10:30
 
di Andrea Provenzani
Ristorante Il Liberty - Milano
Ingredienti
Dosi per:
  • Fontina Dop Lunga stagionatura
    200 g
  • Verza
    600 g
  • Porro medio
    1 n
  • Patate medie
    2 n
  • Scalogno
    2 n
  • Spicchio d'aglio
    2 n
  • Foglia d'alloro
    2 n
  • Vino bianco
    100 ml
  • Olio evo
    qb
  • Sale
    qb
  • Pepe
    qb
  • Mirtilli
    50 g
  • Vino rosso
    200 ml
  • Zucchero
    20 g
  • Grani di pepe
    10 n
  • Fogli di pasta filo
    2 n
L’“Involtino primavera valdostano” dello chef Andrea Provenzani è un piatto che fonde tecnica, territorio e creatività. La croccantezza della pasta fillo avvolge un cuore filante di Fontina DOP a lunga stagionatura, accompagnato dalla dolcezza di porri e verza stufati. La crema vellutata di patate dona equilibrio e rotondità, mentre i mirtilli fondenti al vino rosso aggiungono una nota agrodolce elegante e profonda. 

Preparazione
1
Tagliare in due i porri in lungo ricavare i primi 4 strati esterni, sbollentarli in acqua salata per 2 minuti e raffreddare in acqua e ghiaccio, scolare. Il cuore del porro tagliarlo finemente.
2
Ricavare dalla verza le foglie esterne (no quelle troppo Verdi, da buttare) e privarle della costa. Sbollentare in acqua salata e per 1 minuti e raffreddarle in acqua e ghiaccio, scolarle.
3
Con la verza rimasta tagliarla finemente privandola sempre delle coste, stufare in olio e alloro con il porro, sale e pepe cuocere a fiamma bassa fino a completare la cottura.
4
Per la Crema di patate far rosolare lo scalogno e aglio con le patate pelate e tagliate grossolanamente con sale e pepe, sfumare con il vino bianco e coprire con acqua, cuocere per circa 15 minuti e frullare fino ad ottenere una crema liscia aggiustare di sapore.
5
Ridurre il vino sul fuoco con zucchero e pepe in grani, fino ad ottenere uno sciroppo, filtrare e coprire i mirtilli, far riposare in frigorifero una notte.
6
Stendere la Pasta fillo, urgerla con l’olio e aggiungere un secondo foglio tagliare dei rettangoli da 10 per 20 cm circa aggiungere due sfoglie di porri a rettangolo e poi un pezzo di verza, al centro un cucchiaio generoso di porri e verza stufate e al centro un trancetto di fontina che deve essere al centro della farcia, poi avvolgerlo prima dalla verza e poi dal Porro e per ultimo dalla pasta fillo saldarlo con tuorlo d’uovo alle estremità, friggerlo in olio di semi facendo attenzione che non si apra, passarlo In forno per 3 minuti a 180 gradi per far sì che la fontina raggiunga il punto di fusione.
7
Servire la crema calda di patata al centro del piatto, tagliare in due il nostro involtino croccante e adagiarlo sopore la crema aggiungere i mirtilli fondenti con un po’ del loro sciroppo, completare con pepe e olio.

Un piatto che richiama la montagna con un linguaggio contemporaneo, giocando su contrasti di consistenze e temperature.

 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
involtino valdostano fontina dop pasta fillo verza e porri ricetta gourmet cucina di montagna formaggi dop involtino croccante crema di patate mirtilli fondentiAndrea Provenzani
 
