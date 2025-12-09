Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 09 dicembre 2025  | aggiornato alle 11:10 | 116195 articoli pubblicati

Rotari
Parmigiano Reggiano
Rotari

Ricetta Professionale del Plum Cake al Burro

Plum cake soffice e profumato ottenuto da una montata di uova e zucchero con burro e latte. Facile da preparare, ideale per colazioni e merende. Perfetto in stampo grande o mini, si conserva a lungo e può essere congelato

Categoria: Dolce
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 55 minuti
Calorie: 320 kcal

09 dicembre 2025 | 10:30
Ricetta Professionale del Plum Cake al Burro
Ricetta Professionale del Plum Cake al Burro

Ricetta Professionale del Plum Cake al Burro

Plum cake soffice e profumato ottenuto da una montata di uova e zucchero con burro e latte. Facile da preparare, ideale per colazioni e merende. Perfetto in stampo grande o mini, si conserva a lungo e può essere congelato

Categoria: Dolce
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 55 minuti
Calorie: 320 kcal
09 dicembre 2025 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
Ristorexpo
Tirreno CT
Foddlab
Blancdenoir
Lucart
Molino Pasini

Il plum cake al burro è un grande classico della pasticceria casalinga: semplice, morbido e dal profumo avvolgente. Questa versione si basa su un impasto ricco, caratterizzato da una montata di uova e zucchero che conferisce leggerezza e una struttura soffice. Il burro, usato fuso o in pomata, dona morbidezza e un aroma pieno, mentre il latte completa la parte liquida rendendo la massa equilibrata e vellutata. La preparazione è immediata: una montata chiara e spumosa, l’aggiunta dei grassi e dei liquidi, l’incorporazione delicata del mix dolci e del lievito. L’impasto viene poi versato negli stampi — grandi o monoporzione — e cotto dolcemente per ottenere una superficie dorata e un interno umido.

Preparazione
Procedimento
1
Montare le uova con lo zucchero fino a ottenere una massa chiara e spumosa (5-8 minuti in planetaria o fruste elettriche).
2
Aggiungere a filo il burro fuso (non caldo), poi il latte e gli aromi, sempre mescolando.
3
Setacciare insieme il mix e il lievito chimico, quindi incorporare delicatamente a mano o con frusta a bassa velocità.
4
Versare l’impasto negli stampi preparati (imburrati o con carta forno) e livellare.
Cottura
1
GN 1/1 o tortiera Ø20 cm:165-170°C statico per 35-40 minuti.
Monoporzioni Ø6 cm:170°C ventilato per 18-20 minuti.
Non aprire il forno nei primi 20 minuti. Verificare la cottura con stecchino.
Conservazione
1
A temperatura ambiente fino a 3 giorni. In frigorifero: fino a 5 giorni.
Congelabile (intera o porzionata): fino a 45 giorni.

Il risultato è un plum cake fragrante, perfetto per colazioni, buffet e merende, ideale per essere servito al naturale, con zucchero a velo o accompagnato da creme e confetture. Si conserva bene per diversi giorni e può essere congelato senza perdere morbidezza.

 
 
 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
plum cake al burro plum cake soffice ricetta plum cake dolci da colazione impasto montato burro fuso torta da colazione cake morbido lievitati dolci ricetta facile gluten free
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Ristorexpo
Tirreno CT
Foddlab
Blancdenoir

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025